Три главные функции Apple Watch Ultra 3, которые мы получим в следующем году

Apple Watch Ultra 2 вышли в сентябре 2023 года. Этот же год компания решила пропустить, поэтому ожидается, что в следующем году она представит третье поколение. Хотя до релиза еще очень долго, аналитики уже назвали три новые функции, которые появятся в часах.

Обнаружение высокого кровяного давления

Новые функции для здоровья — это одна из вещей, которых можно постоянно ожидать от обновлений Apple Watch. По словам Марка Гурмана, в 2025 году Apple планирует внедрить функцию обнаружения высокого кровяного давления. Она будет работать подобно детектору апноэ во сне: не будет давать пользователям конкретных показателей, таких как диастолическое или систолическое давление, но информировать их о том, что они могут находиться в состоянии гипертонии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Журналист отмечает, что этот проект разрабатывался годами и ранее сталкивался с задержками, но теперь наконец планируется запуск в 2025 году.

Спутниковый обмен сообщениями без iPhone

Умные часы Apple Watch Ultra еще с первой своей модели были ориентированы на искателей приключений и исследователей. Его реклама всегда была сконцентрирована на людях, которые идут в дальние походы или занимаются экстремальными видами спорта. Поэтому следующая функция, которая перекочует прямо с iPhone, позволит расширить его возможности именно в этой сфере. В следующем году Apple добавит новую функцию, разработанную специально для тех, кто часто остается вне сети – в горах, лесах, далеко за пределами городов.

Технология позволит пользователям смарт-часов отправлять текстовые сообщения в автономном режиме через созвездие спутников Globalstar при отсутствии сотовой связи или Wi-Fi. Если вы потерялись, а сети рядом нет, это может спасти вам жизнь. Однако будет ли работать это где-то вне территории США, сейчас сказать невозможно.

Пользователи iPhone имеют эту технологию уже несколько лет, и она стала еще лучше с важным обновлением iOS 18. Однако Apple Watch так и не получили собственной спутниковой связи. С новым Ultra 3 пользователям будет проще, чем когда-либо, оставить свой iPhone позади, чтобы по-настоящему окунуться в мир природы.

Впервые с 5G

Третье обновление также сосредоточено на связи. В то время как предыдущие модели Apple Watch Ultra были ограничены связью 4G LTE, Apple планирует добавить 5G в Ultra 3 в следующем году.

Как сообщается, это обновление будет в виде 5G Redcap, менее энергоемкой версии 5G. Redcap не может достигать таких же максимальных скоростей, как 5G в вашем iPhone, но взамен он гарантирует, что ваши часы не будут сильно разряжаться. Да и для чего нам супербыстрый интернет в часах? Смотреть на маленьком экране видео мы точно не собираемся.

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Когда ждать

Ожидается, что новые Apple Watch Ultra 3 появятся не раньше осени 2025 года, поэтому есть еще много времени для утечек дополнительных функций.