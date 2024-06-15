Электрическое авиатакси достигло скорости в 160 километров в час, выполнив сверхважный маневр

Archer Aviation продолжает двигаться вперед в своем стремлении к коммерческим полетам eVTOL. Недавно компания завершила успешный переходный полет – один из самых сложных маневров в разработке компактных летающих аппаратов, которые являются чем-то средним между самолетами и машинами и в перспективе станут нашим новым такси с вертикальным взлетом.

Будучи передовой компанией в этой сфере, Archer показала результат в 160 километров в час. Весь процесс сняли на видео.

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Как это было

Получив сертификат FAA для начала коммерческой эксплуатации в США, компания сосредотачивается на своем флагманском самолете Midnight, чтобы обеспечить его безопасное использование, прежде чем он начнет принимать пассажиров на борт.

Midnight взлетает вертикально, как вертолет, а затем переключает свои роторы в воздухе, чтобы двигаться вперед. После этого снова возвращается в вертикальное положение, чтобы опуститься вниз для безопасной посадки. Это и есть то, что называется "переходный полет".

Как отмечает команда Archer в видео ниже, эта переходная фаза является одним из самых сложных и хитрых маневров, поэтому достижение такой вехи имеет большое значение.

Смотрите, как Archer eVTOL осуществляет переходный полет: видео

8 июня 2024 самолет Midnight eVTOL компании Per Archer завершил успешный переходный полет, развив скорость более 100 миль в час. Эта веха знаменует собой новый этап в разработке. Но это был уже второй такой тест в целом для компании, хотя и первый для этого самолета. Первый переходный полет компании Archer состоялся в ноябре 2022 года на самолете eVTOL первого поколения под названием Maker.

Стоит отметить, что Midnight является одним из самых тяжелых серийных самолетов в своем сегменте,, так что это добавляет веса его достижению.

Главный инженер Archer, доктор Джефф Бауэр, рассказал о Midnight eVTOL и о том, что успешный испытательный полет компании означает для ее будущего в AAM: "Успешное завершение перехода от парения к полету на крыле полномасштабного самолета eVTOL – это огромный инженерный подвиг, который удалось осуществить лишь нескольким компаниям в мире. В течение семи самолетов eVTOL, которые я построил и на которых летал за свою карьеру, они становились все больше, поскольку мы работали над полезной нагрузкой, которая делала платформу самолета коммерчески жизнеспособной. Считается, что Midnight является одним из крупнейших самолетов eVTOL, которые когда-либо переходили на электричество, и одним из первых, который специально построен для перевозки достаточного количества пассажиров, чтобы иметь возможность вести успешный бизнес воздушного такси. Я чрезвычайно горжусь командой Archer, поскольку мы достигли этой вехи, создав два поколения полномасштабных самолетов".

Archer заявляет, что продолжит программу летных испытаний Midnight, которая включает в себя планы полетов по смоделированным коммерческим маршрутам, выполнение высокоскоростных полетов и тестирование дополнительных полетных маневров, используемых в коммерческих операциях. Одновременно будет продолжаться работа над повышением скорости и выносливости.

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Что известно об Archer Aviation

Archer Aviation – калифорнийский разработчик транспортных средств класса eVTOL, который быстро стал узнаваемым брендом в сегменте перспективной воздушной мобильности (AAM), что только зарождается.

В последние месяцы значительная часть всех новостей о летающих автомобилях или похожих на них транспортных средствах касалась именно компании Archer, которая создала несколько новых партнерств в США и по всему миру для коммерциализации своей технологии для воздушных такси и грузовых перевозок.

Она сначала планирует запустить услуги воздушного такси eVTOL в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии, а к 2026 году – в Южной Корее.