Новый рекорд для человечества: экипаж "Артемиды 2" отдалился от Земли более чем на 400 тысяч километров
- Экипаж "Артемиды 2" установил новый рекорд, удалившись от Земли на 406 764 километра, что превышает предыдущий рекорд на 6 601 километр.
- Далее, по плану, экипаж облетит обратную сторону Луны и зафиксирует уникальный момент.
В понедельник, 6 апреля, четверо астронавтов космической миссии Artemis 2 достигли наибольшего расстояния от Земли, на котором когда-либо находились люди. Космический корабль "Орион" уже преодолел отметку в 400 тысяч километров и продолжает движение.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также Облет Луны вживую: прямая трансляция главной фазы миссии Artemis 2
Какой рекорд установило человечество?
Экипаж в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловер, Кристины Кох и Джереми Гансена достиг максимального расстояния от Земли – примерно 406 764 километров, что на 6 601 километр превышает рекорд, установленный Джеймсом Ловеллом и его экипажем Apollo 13 более 56 лет назад.
Далее, по плану, экипаж облетит обратную сторону Луны, наблюдая ее с высоты около 6 437 километров. В это время Земля будет выглядеть не больше баскетбольного мяча.
Также экипаж сможет зафиксировать уникальный момент: Земля, уменьшенная из-за рекордного расстояния, будет "заходить" и "восходить" над лунным горизонтом – своеобразное отражение восхода Луны, который мы видим с Земли.
Новый рекорд человечества прокомментировали в Центре управления полетами.
Сегодня, ради всего человечества, вы уходите за пределы этого рубежа,
– обратились к астронавтам из Центра управления.
Интересно! О том, как состоится исторический облет Луны экипажем Artemis 2, читайте в отдельном эксклюзивном материале 24 Канала.
Напомним, 6 апреля астронавты Artemis 2 также сделали новое уникальное фото обратной стороны Луны. Представители NASA отметили, что экипаж стал первым в истории, кто смог увидеть бассейн Ориентале полностью.
Почему астронавты временно потеряют связь?
Во время облета Луны в течение примерно 40 минут между центром управления полетами в Хьюстоне и астронавтами будет царить полная тишина. Это произойдет из-за того, что поверхность спутника временно заблокирует радиосигналы.
Ближе всего к Луне астронавты будут в 02:07 по киевскому времени, а дальше всего от Земли – в 02:05. Потеря связи в течение 40 минут начнется в 01:47.
Несмотря на напряженность момента потери сигнала, руководители полета выглядят спокойными. Они уверяют, что физика космического движения гарантирует возвращение корабля.