Новый рекорд для человечества: экипаж "Артемиды 2" отдалился от Земли более чем на 400 тысяч километров

В понедельник, 6 апреля, четверо астронавтов космической миссии Artemis 2 достигли наибольшего расстояния от Земли, на котором когда-либо находились люди. Космический корабль "Орион" уже преодолел отметку в 400 тысяч километров и продолжает движение.

Об этом сообщает Reuters.

Какой рекорд установило человечество?

Экипаж в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловер, Кристины Кох и Джереми Гансена достиг максимального расстояния от Земли – примерно 406 764 километров, что на 6 601 километр превышает рекорд, установленный Джеймсом Ловеллом и его экипажем Apollo 13 более 56 лет назад.

Далее, по плану, экипаж облетит обратную сторону Луны, наблюдая ее с высоты около 6 437 километров. В это время Земля будет выглядеть не больше баскетбольного мяча.

Также экипаж сможет зафиксировать уникальный момент: Земля, уменьшенная из-за рекордного расстояния, будет "заходить" и "восходить" над лунным горизонтом – своеобразное отражение восхода Луны, который мы видим с Земли.

Новый рекорд человечества прокомментировали в Центре управления полетами.

Сегодня, ради всего человечества, вы уходите за пределы этого рубежа,

– обратились к астронавтам из Центра управления.

Напомним, 6 апреля астронавты Artemis 2 также сделали новое уникальное фото обратной стороны Луны. Представители NASA отметили, что экипаж стал первым в истории, кто смог увидеть бассейн Ориентале полностью.

Почему астронавты временно потеряют связь?