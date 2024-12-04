Установлен новый рекорд разгона DDR5 на модуле CUDIMM

Соревнование за достижение новых высот в разгоне памяти DDR5 продолжается, и ASRock установила новый рекорд разгона. Компания объявила, что модуль G.Skill Trident Z5 CK DDR5 CUDIMM объемом 24 ГБ достиг потрясающей скорости 12 666 MT/s (6333 МГц).

Компания ASRock не производит оперативную память, но известна своими высокопроизводительными материнскими платами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hot Hardware.

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Новый рекорд был установлен на материнской плате ASRock Z890 Tachi OCF, специально разработанной для экстремального разгона. Для достижения этой беспрецедентной скорости было использовано охлаждение жидким азотом, поскольку стандартное воздушное охлаждение не могло справиться с теплом, выделяющимся на таких высоких частотах.

Эксперимент провел оверклокер Аллен Мэтью, более известный как Splave, побив предыдущий рекорд DDR5-12 634 MT/s (6317 МГц), установленный 27 ноября. В состав системы также входил флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K. Для эксперимента E-ядра процессора были отключены, а P-ядра работали на частоте 2088,8 МГц.

Модули DDR5 CUDIMM отличаются встроенными генераторами тактовой частоты, которые повышают стабильность работы на высоких скоростях. Этот технологический прогресс повлек за собой появление целого ряда новых вех в сфере разгона, поскольку различные команды стремятся расширить границы памяти DDR5.

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Хотя такие скорости пока не имеют практической ценности для обычных пользователей, они демонстрируют надежность и потенциал современной технологии DRAM. Эти бенчмарки подчеркивают возможности памяти DDR5 и инновационные инженерные решения, лежащие в основе разгона.