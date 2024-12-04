Компанія ASRock не виробляє оперативну пам'ять, але відома своїми високопродуктивними материнськими платами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Hot Hardware.

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Новий рекорд було встановлено на материнській платі ASRock Z890 Tachi OCF, спеціально розробленій для екстремального розгону. Для досягнення цієї безпрецедентної швидкості було використано охолодження рідким азотом, оскільки стандартне повітряне охолодження не могло впоратися з теплом, що виділяється на таких високих частотах.

Експеримент провів оверклокер Аллен Метью, більш відомий як Splave, побивши попередній рекорд DDR5-12 634 MT/s (6317 МГц), встановлений 27 листопада. До складу системи також входив флагманський процесор Intel Core Ultra 9 285K. Для експерименту E-ядра процесора були відключені, а P-ядра працювали на частоті 2088,8 МГц.

Модулі DDR5 CUDIMM відрізняються вбудованими генераторами тактової частоти, які підвищують стабільність роботи на високих швидкостях. Цей технологічний прогрес спричинив появу цілої низки нових віх у сфері розгону, оскільки різні команди прагнуть розширити межі пам'яті DDR5.

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Хоча такі швидкості наразі не мають практичної цінності для звичайних користувачів, вони демонструють надійність і потенціал сучасної технології DRAM. Ці бенчмарки підкреслюють можливості пам'яті DDR5 та інноваційні інженерні рішення, що лежать в основі розгону.