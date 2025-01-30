Ученые нашли в астероиде Бенну строительные блоки ДНК

Японские ученые обнаружили пять нуклеотидов в образцах, доставленных миссией OSIRIS-REx с астероида Бенну. Нуклеотиды, мономеры нуклеиновых кислот, называют строительными блоками ДНК. Так может ли это объяснить происхождение жизни на Земле?

Детали открытия

Астероиды, небольшие каменистые тела во внутренней части Солнечной системы, могли играть ключевую роль в поставках воды и необходимых для жизни химических ингредиентов на раннюю Землю. Хотя метеориты, которые падают на нашу планету, происходят из астероидов, влияние атмосферы на них и биологическое загрязнение затрудняют их изучение. Лучший способ проанализировать астероидный материал - собрать чистые образцы непосредственно из космоса. Пока что только две страны успешно сделали это: Япония с ее миссиями Hayabusa и Hayabusa 2 и Соединенные Штаты с миссией OSIRIS-REx. Последняя привезла на Землю образцы астероида Бенну, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Astronomy.

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В общем миссия NASA привезла 121,6 грамма материала, что стало самым большим образцом астероида, когда-либо доставленным на Землю. Теперь международная исследовательская группа под руководством доктора Дэниела Главина и доктора Джейсона Дворкина из Центра космических полетов имени Годдарда сделала революционное открытие: в образцах Бенна обнаружены аммиак и богатые азотом органические соединения.

Их выводы, опубликованные вчера, 29 января, добавляют веса теории о том, что астероиды могли способствовать зарождению жизни на Земле. В частности, японские исследователи обнаружили все пять азотистых оснований — ключевых молекул, необходимых для формирования ДНК и РНК — внутри образца астероида, и это открытие подкрепляет идею о том, что строительные блоки жизни могли зародиться в космосе, но не является стопроцентным подтверждением.



Образец астероида Бенну, доставлен OSIRIS-REx и проанализирован японскими учеными / Фото Ясухиро Оба

Образцы Бенну, полученные от NASA, были специально обработаны, чтобы предотвратить загрязнение земной атмосферой, но впоследствии выяснилось, что эти усилия были почти напрасными. Образец весом 17,75 миллиграмма был проанализирован на наличие N-гетероциклов – органических молекул с кольцевой структурой, содержащих углерод и азот - с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения в Университете Кюсю. Анализ показал, что концентрация N-гетероциклов в бенне составляет примерно 5 наномолей на грамм, что в 5-10 раз выше, чем в образцах астероида Рюгу. Кроме пяти азотистых оснований (аденина, гуанина, цитозина, тимина и урацила), необходимых для построения ДНК и РНК, исследователи также обнаружили ксантин, гипоксантин и никотиновую кислоту (витамин В3).

В предыдущих исследованиях в образцах с астероида Рюгу были обнаружены урацил и никотиновая кислота, но другие четыре нуклеотида отсутствовали. Разница в количестве и сложности N-гетероциклов между Бенну и Рюгу может отражать различия в среде, в которой эти астероиды находились в космосе,

– объясняют авторы статьи.

Образцы из метеоритов Мерчисон и Оргуейл также были обработаны и проанализированы ранее при идентичных условиях для сравнения. Исследовательская группа заметила, что соотношение пуринов (аденин и гуанин) к пиримидинам (цитозин, тимин и урацил) было гораздо ниже в образцах Бенну по сравнению с образцами Мерчисона и Оргуэйла. Существует несколько возможных причин этой разницы. Они могут быть связаны с различиями в родительских телах, различными путями формирования или же тем, что "астероид Бенну находился в среде холодного молекулярного облака, где образование пиримидинов является более вероятным".

Еще одним важным результатом этого исследования является то, что, сравнивая метеориты с образцами Бенну, был создан эталон для повторного анализа других метеоритов в коллекциях по всему миру.