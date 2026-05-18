Большой астероид, который может разрушить город, пролетает мимо Земли: как за ним наблюдать

В ночь с 18 на 19 мая ночное небо станет ареной для редкого астрономического события. Огромный обломок скалы, который лишь недавно заметили исследователи, приблизится к нашей планете на расстояние, которое по космическим меркам считается едва ли не касанием, заставляя системы планетарной защиты работать в усиленном режиме.

Что мы знаем об этом астероиде?

Вечером 18 мая мимо Земли пролетит массивный астероид, который получил обозначение 2026 JH2. По данным астрономов, этот объект имеет диаметр от 16 до 35 метров, что по размеру сопоставимо с четырьмя большими лондонскими автобусами. Несмотря на то, что астероид не представляет прямой угрозы столкновения в течение ближайших 100 лет, его близость к нашей планете вызывает большой интерес в научном сообществе, пишет Daily Mail.

Космическое тело приблизится к Земле на расстояние около 90 000 – 90 917 километров. Это чрезвычайно малый промежуток, который составляет лишь четверть расстояния от нас до Луны.

В астрономических терминах это так близко, как только можно подойти, не попав,

– прокомментировал событие Марк Норрис из Университета Ланкашира.

Объект движется в пространстве с огромной скоростью – примерно 32 000 километров в час или 9,17 километра в секунду относительно Земли.

Астероид был обнаружен совсем недавно – 10 мая. Его зафиксировали астрономы обсерватории Маунт-Леммон вблизи Тусона в Аризоне, а также специалисты обсерватории Фарпойнт в Канзасе. Ученые отмечают, что подобные объекты сложно обнаружить заранее из-за их малого размера.

Они не отражают достаточно света,

– объяснил Марк Берчелл из Университета Кента.

Оценка размера 2026 JH2 основывается на количестве света, отражающегося от его поверхности, поэтому точные габариты могут быть больше, если материал астероида окажется темным или малорефлекторным. Даже при условии минимальных оценок размера, этот астероид обладает колоссальным разрушительным потенциалом. Такой тип объектов мог бы разрушить город, если бы он попал, подчеркнул Марк Норрис.

Ричард Мойссл, руководитель офиса планетарной защиты Европейского космического агентства, подчеркнул, что потенциальное столкновение с 2026 JH2 можно было бы сравнить с падением Челябинского метеорита в 2013 году, пишет New Scientist. Напомним, тот 18-метровый метеор взорвался с силой, в 30 раз превышавшей мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Тогда взрывная волна дважды обогнула земной шар, более 1 500 человек получили ранения, а более 3 600 домов были повреждены.

Как наблюдать за астероидом?

Ближайшая точка пролета будет достигнута в 00:23 по Киеву. Наблюдать за астероидом невооруженным глазом не удастся, поскольку он слишком тусклый. Однако жители северного полушария имеют шанс увидеть его с помощью небольших телескопов. Объект будет выглядеть как слабая движущаяся точка в районе созвездия Большой Медведицы. Из-за высокой скорости он будет пересекать небо почти так же быстро, как искусственные спутники.

Для тех, кто не имеет специального оборудования, итальянские астрономы из The Virtual Telescope Project организуют прямую трансляцию на YouTube, которая начнется в 22:45 по Киеву 18 мая.

Куда дальше?

Благодаря совершенствованию систем наблюдения ученые уже сегодня могут делать точные расчеты орбит таких тел. Исследования показывают, что 2026 JH2 вращается вокруг Солнца каждые 3,7 года по овальной орбите, которая выносит его почти к Юпитеру.

Вам также будет интересно узнать: насколько часто большие астероиды приближаются к Земле

Астероиды постоянно пролетают рядом с Землей. Астрономы фиксируют десятки таких сближений каждую неделю, но подавляющее большинство объектов являются небольшими и не представляют серьезной угрозы. Если говорить о крупных астероидах диаметром в сотни метров или километры, то их опасные сближения случаются значительно реже. По оценкам NASA, объекты размером вроде астероида Апофис пролетают настолько близко к Земле примерно раз в несколько тысяч лет, пишет NASA Science.

Апофис является самым известным примером ближайших лет. 13 апреля 2029 года он пролетит примерно в 32 тысячах километров от поверхности Земли. Это ближе, чем орбиты части геостационарных спутников. Астероид имеет диаметр около 340 метров и будет виден невооруженным глазом в части мира. NASA подчеркивает, что угрозы столкновения нет, но событие является уникальным для современной истории наблюдений.

Насколько часто крупные астероиды падают на Землю

Падение крупных астероидов на Землю происходит значительно реже, чем их пролеты. Небольшие объекты размером несколько метров входят в атмосферу регулярно – иногда даже ежедневно, но они сгорают.

Астероиды размером в десятки метров, способны вызвать локальные разрушения, падают примерно раз в десятки или сотни лет. Событие масштаба Челябинского метеора 2013 года является примером такого сценария.

Зато крупные объекты, которые могут уничтожить мегаполис или даже страну, падают гораздо реже.

Какими могут быть последствия падения астероида, имеющего статус "убийцы городов"?

Астероид диаметром примерно 100 – 300 метров, который часто называют "убийцей городов", может высвободить энергию в сотни или тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Последствия будут зависеть от места удара:

Если объект упадет в океан – возможны гигантские цунами.

Если на сушу – возникнет ударная волна, пожары, землетрясения и масштабное разрушение инфраструктуры на десятки километров вокруг эпицентра.

Объект диаметром около одного километра уже способен вызвать глобальную катастрофу. Именно такой астероид примерно 66 миллионов лет назад вызвал массовое вымирание динозавров. После удара в атмосферу было выброшено колоссальное количество пыли и сажи, что привело к длительному похолоданию и разрушению экосистем.

В чем заключается сложность обнаружения астероидов и почему мы иногда замечаем их слишком поздно?

Сложность обнаружения астероидов заключается в нескольких факторах:

Во-первых, большинство из них очень темные. Они отражают мало солнечного света и буквально теряются на фоне космоса.

Во-вторых, астероиды часто подлетают со стороны Солнца. В таком случае телескопы на Земле не могут их нормально видеть из-за засветки. Именно поэтому некоторые объекты замечают лишь за несколько дней или даже часов до сближения.

Еще одна проблема – размер. Небольшой астероид в несколько десятков метров становится заметным только тогда, когда уже очень близко. Например, некоторые опасные объекты астрономы открывали уже после того, как они пролетели мимо Земли. В 2026 году ученые сообщали об астероиде 2026 JH2 размером примерно 35 метров, который пролетел на расстоянии около 91 тысячи километров от Земли, то есть ближе части спутников, пишет Live Science.

Имеет ли человечество реальные технологии для защиты от астероидов?

Человечество уже имеет первые реальные технологии защиты от астероидов, напоминает 24 Канал. Самым известным примером стала миссия DART от NASA. В 2022 году космический аппарат намеренно врезался в астероид Диморф и изменил его орбиту. Эксперимент признали успешным – впервые в истории люди смогли заметно изменить траекторию небесного тела.

Однако этот метод работает только при условии, что опасный объект будет обнаружен заранее – желательно за годы или десятилетия до потенциального удара, чтобы мы успели создать аппарат, рассчитать его полет, запустить и приблизить к объекту. Если астероид заметят слишком поздно, времени на отклонение может просто не остаться.

Сейчас космические агентства активно развивают системы планетарной защиты. NASA создает новые телескопы для поиска околоземных астероидов, а ESA готовит миссии для исследования потенциально опасных объектов. В частности, Апофис в 2029 году станет главной целью международных наблюдений и космических миссий, сообщает NASA.

Какие опасные или рекордно близкие пролеты астероидов ожидаются в ближайшие годы?

Среди наиболее ожидаемых сближений ближайших лет главное внимание привлекает именно Апофис. Его пролет станет самым тесным сближением настолько крупного астероида, которое человечество смогло предсказать заранее, пишет NASA Science. Также астрономы продолжают внимательно следить за другими околоземными объектами, включая потенциально опасные астероиды, которые могут потребовать дополнительных наблюдений в будущем.

Впоследствии, в 2032 году, ожидается визит другого "убийцы городов" – астероида 2024 YR4, но он также нам не угрожает. Это тот самый астероид, который может ударить по Луне.

Несмотря на громкие заголовки в медиа, сейчас нет известного крупного астероида, который гарантированно угрожал бы Земле в ближайшие десятилетия, подытоживает 24 Канал. Но проблема заключается в другом – человечество до сих пор не видит всех опасных объектов. Именно поэтому астрономы считают системы раннего обнаружения одним из ключевых элементов будущей безопасности цивилизации.