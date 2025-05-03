Астрономы нашли планету, которая ведет себя как комета

Астрономы обнаружили уникальную планету, которая во время вращения вокруг своей звезды теряет гигантские массы материала. Она оставляет за собой длинный хвост, похожий на кометный.

Уникальная экзопланета

Исследователи открыли экзопланету, которая ведет себя как комета. За каждый оборот по своей орбите она теряет объем вещества, равный размеру горы Эверест. Планета находится настолько близко к своей звезде, что ее поверхность раскаляется до состояния магмы и буквально испаряется в космос, сообщает 24 Канал со ссылкой на EurekAlert.

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Этот мир, известен как BD+05 4868 Ab, расположен на расстоянии около 140 световых лет от Земли в созвездии Пегаса. Она совершает оборот вокруг своей звезды всего за 30,5 часов. Из-за такой близости поверхность планеты расплавляется и оставляет за собой яркий хвост раскаленной породы, похожий на лавовую комету – уникальное зрелище конечной фазы разрушения планеты.

Температура на BD+05 4868 Ab достигает почти 1600 градусов по Цельсию. По словам Марка Хона, постдокторанта Института астрофизики и космических исследований им. Кавли при MIT, хвост планеты простирается на 9 миллионов километров – это примерно половина ее орбиты.

Астрономы прогнозируют, что полное разрушение BD+05 4868 Ab произойдет в течение 1–2 миллионов лет.

Среди более 6000 известных экзопланет только три демонстрируют подобное разрушение, но BD+05 4868 Ab имеет самый длинный хвост из всех известных случаев. Это означает, что ее гибель будет особенно быстрой и масштабной. Хотя она и не произойдет при нашей жизни, эти несколько миллионов лет – буквально мгновение в космических масштабах.

Открыть BD+05 4868 Ab удалось благодаря наблюдениям с помощью спутника NASA TESS. Он зафиксировал необычные колебания света, которые отличались от типичных колебаний других экзопланет. Этот процесс прохождения планеты между звездой и нами, Землей, называется "транзитом", и позволяет фактически увидеть объект на фоне звезды, поскольку он частично перекрывает ее свет.



Иллюстрация распадающейся планеты, / Фото Хосе-Луис Оливарес, MIT

В будущем исследователи планируют использовать космический телескоп "Джеймс Уэбб", чтобы анализировать испаряющиеся минералы, которые оставляет за собой планета. Это позволит непосредственно изучить ее внутренний состав – чрезвычайно редкая возможность.

Открытие стало случайностью. Марк Хон говорит, что наткнулся на необычный сигнал во время стандартной проверки данных. Особенность BD+05 4868 Ab заключается в том, что после каждого транзита звезда возвращается к своей нормальной яркости дольше, чем обычно, а форма провала света напоминает кометный хвост. Вероятно, причина в том, что хвост состоит не из газов и льда, как у настоящих комет, а из минеральных частиц, испаряющихся с раскалённой поверхности. Ученые предполагают, что планета распадается так быстро из-за своей небольшой массы – по размерам она находится между Луной и Меркурием. Слабая гравитация не способна удержать материал, что ускоряет ее гибель.

Исследователи теперь говорят, что будут искать больше похожих данных в результатах TESS, чтобы выявить другие похожие случаи.