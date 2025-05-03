Унікальна екзопланета

Дослідники відкрили екзопланету, яка поводиться як комета. За кожен оберт по своїй орбіті вона втрачає об'єм речовини, який дорівнює розміру гори Еверест. Планета знаходиться настільки близько до своєї зорі, що її поверхня розжарюється до стану магми і буквально випаровується в космос, повідомляє 24 Канал з посиланням на EurekAlert.

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Цей світ, відомий як BD+05 4868 Ab, розташований на відстані близько 140 світлових років від Землі в сузір'ї Пегаса. Вона здійснює оберт навколо своєї зірки всього за 30,5 години. Через таку близькість поверхня планети розплавлюється і залишає за собою яскравий хвіст розжареної породи, схожий на лавову комету – унікальне видовище кінцевої фази руйнування планети.

Температура на BD+05 4868 Ab сягає майже 1600 градусів за Цельсієм. За словами Марка Хона, постдокторанта Інституту астрофізики і космічних досліджень ім. Кавлі при MIT, хвіст планети простягається на 9 мільйонів кілометрів – це приблизно половина її орбіти.

Астрономи прогнозують, що повне руйнування BD+05 4868 Ab відбудеться протягом 1–2 мільйонів років.

Серед понад 6000 відомих екзопланет лише три демонструють подібне руйнування, але BD+05 4868 Ab має найдовший хвіст з усіх відомих випадків. Це означає, що її загибель буде особливо швидкою і масштабною. Хоча вона й не відбудеться за нашого життя, ці кілька мільйонів років – буквально мить у космічних масштабах.

Відкрити BD+05 4868 Ab вдалося завдяки спостереженням за допомогою супутника NASA TESS. Він зафіксував незвичні коливання світла, які відрізнялися від типових коливань інших екзопланет. Цей процес проходження планети між зорею і нами, Землею, називається "транзитом", і дозволяє фактично побачити об'єкт на фоні зорі, оскільки він частково перекриває її світло.



Ілюстрація планети, що розпадається / Фото Хосе-Луїс Оліварес, MIT

У майбутньому дослідники планують використовувати космічний телескоп "Джеймс Вебб", щоб аналізувати випаровувані мінерали, які залишає за собою планета. Це дасть змогу безпосередньо вивчити її внутрішній склад – надзвичайно рідкісна можливість.

Відкриття стало випадковістю. Марк Хон каже, що натрапив на незвичний сигнал під час стандартної перевірки даних. Особливість BD+05 4868 Ab полягає в тому, що після кожного транзиту зоря повертається до своєї нормальної яскравості довше, ніж зазвичай, а форма провалу світла нагадує кометний хвіст. Ймовірно, причина в тому, що хвіст складається не з газів та льоду, як у справжніх комет, а з мінеральних часток, випаруваних із розжареної поверхні. Вчені припускають, що планета розпадається так швидко через свою невелику масу – за розмірами вона знаходиться між Місяцем і Меркурієм. Слабка гравітація не здатна утримати матеріал, що пришвидшує її загибель.

Дослідники тепер кажуть, що шукатимуть більше схожих даних у результатах TESS, щоб виявити інші схожі випадки.