Уникальная экзопланета

Исследователи открыли экзопланету, которая ведет себя как комета. За каждый оборот по своей орбите она теряет объем вещества, равный размеру горы Эверест. Планета находится настолько близко к своей звезде, что ее поверхность раскаляется до состояния магмы и буквально испаряется в космос, сообщает 24 Канал со ссылкой на EurekAlert.

Смотрите также Астрономы впервые обнаружили экзопланету, вращающуюся вокруг двух звезд под углом 90 градусов

Этот мир, известен как BD+05 4868 Ab, расположен на расстоянии около 140 световых лет от Земли в созвездии Пегаса. Она совершает оборот вокруг своей звезды всего за 30,5 часов. Из-за такой близости поверхность планеты расплавляется и оставляет за собой яркий хвост раскаленной породы, похожий на лавовую комету – уникальное зрелище конечной фазы разрушения планеты.

Температура на BD+05 4868 Ab достигает почти 1600 градусов по Цельсию. По словам Марка Хона, постдокторанта Института астрофизики и космических исследований им. Кавли при MIT, хвост планеты простирается на 9 миллионов километров – это примерно половина ее орбиты.

Астрономы прогнозируют, что полное разрушение BD+05 4868 Ab произойдет в течение 1–2 миллионов лет.

Среди более 6000 известных экзопланет только три демонстрируют подобное разрушение, но BD+05 4868 Ab имеет самый длинный хвост из всех известных случаев. Это означает, что ее гибель будет особенно быстрой и масштабной. Хотя она и не произойдет при нашей жизни, эти несколько миллионов лет – буквально мгновение в космических масштабах.

Открыть BD+05 4868 Ab удалось благодаря наблюдениям с помощью спутника NASA TESS. Он зафиксировал необычные колебания света, которые отличались от типичных колебаний других экзопланет. Этот процесс прохождения планеты между звездой и нами, Землей, называется "транзитом", и позволяет фактически увидеть объект на фоне звезды, поскольку он частично перекрывает ее свет.



Иллюстрация распадающейся планеты, / Фото Хосе-Луис Оливарес, MIT

В будущем исследователи планируют использовать космический телескоп "Джеймс Уэбб", чтобы анализировать испаряющиеся минералы, которые оставляет за собой планета. Это позволит непосредственно изучить ее внутренний состав – чрезвычайно редкая возможность.

Открытие стало случайностью. Марк Хон говорит, что наткнулся на необычный сигнал во время стандартной проверки данных. Особенность BD+05 4868 Ab заключается в том, что после каждого транзита звезда возвращается к своей нормальной яркости дольше, чем обычно, а форма провала света напоминает кометный хвост. Вероятно, причина в том, что хвост состоит не из газов и льда, как у настоящих комет, а из минеральных частиц, испаряющихся с раскалённой поверхности. Ученые предполагают, что планета распадается так быстро из-за своей небольшой массы – по размерам она находится между Луной и Меркурием. Слабая гравитация не способна удержать материал, что ускоряет ее гибель.

Исследователи теперь говорят, что будут искать больше похожих данных в результатах TESS, чтобы выявить другие похожие случаи.