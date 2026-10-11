Не работает такси и не только: в России произошел сбой сервисов "Яндекса" после атаки на дата-центр

В Владимирской области России беспилотники атаковали мощный дата-центр компании "Яндекс", в результате чего объект полностью прекратил работу. Из-за аварии в России и за ее пределами произошел масштабный сбой, который вывел из строя более 80 облачных компонентов и десятки популярных сервисов.

О масштабной проблеме для пользователей сообщают ряд телеграм-каналов, в частности Exilenova+.

Что известно о проблемах с сервисами "Яндекса"?

Согласно данным службы мониторинга Yandex Cloud Alert, поврежденный дата-центр "Яндекса" во Владимире рассчитан на 2880 IT-стоек и имеет мощность 50 МВт. Первые сообщения об ударе появились в мониторинговых каналах, а после этого местные жители сообщили о серии громких взрывов и пожаре на территории комплекса.

В результате повреждения инфраструктуры у пользователей перестали работать голосовой помощник Алиса, сервис "Яндекс Музыка", платформы "Яндекс Телемост" и "Яндекс Дом". Также авария полностью парализовала корпоративные инструменты Tracker, Wiki и Forms вместе с поисковыми API.

Россияне массово публикуют скриншоты из сервисов, которые не работают из-за атаки на дата-центр / Социальные сети

Масштабные перебои в работе облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали пользователи в Казани, Самаре, Удмуртии, Владивостоке, Кузбасе, Брянске, Люберцах и Уфе. Кроме того, жалобы на недоступность систем поступают из Сербии, а в соцсетях сообщают о серьезных проблемах в работе "Яндекс.Такси" на территории Беларуси, Армении и Казахстана.

Таксисты жалуются, что сервисы не работают: смотрите видео

Из-за сбоя в работе "Яндекса" часть россиян потеряла доступ к банковским сервисам. В частности, пользователи жалуются, что не могут открыть приложение "Яндекс Пэй" и воспользоваться своими деньгами.

Специалисты продолжают оценивать общий масштаб повреждений и пытаются стабилизировать работу сети. Однако представители компании пока не называют точных сроков восстановления оборудования на поврежденной площадке.

Напомним, ранее мы писали, что это уже третий " дата-центр компании "Яндекс" ", подвергшийся разрушениям за последние дни. В ночь с 7 на 8 октября беспилотники повредили объект в Сасово Рязанской области, после чего его работу полностью остановили, а на следующее утро под авиаудар попал аналогичный комплекс в Калуге.

В результате предыдущих атак технологическая зона доступности ru-central1-b длительное время оставалась недоступной для пользователей. Тогда компания была вынуждена ввести временные ограничения на создание новых ресурсов, чтобы помочь клиентам восстановить функционирование критически важных сервисов.

Кроме того, в результате атаки беспилотников 9 октября на дата-центр "Яндекса" в Калужской области России несколько модулей объекта полностью вышли из строя, из-за чего часть сервисов компании может работать с перебоями. По данным Fire Point, удар был нанесен украинскими беспилотниками FP-1. Дата-центр расположен в индустриальном парке "Грабцево", а его проектная мощность составляет 63 мегаватта.