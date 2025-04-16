Atomic представила клавиатуру в стиле сериала "Подол" и она без клавиши Escape

Компания Atomic Keyboards выпустила ограниченную серию клавиатур MDR Dasher, вдохновленных атмосферой культового сериала Severance ("Разделение")

Новинка воспроизводит дизайн устройства из отдела макроданных вымышленной корпорации Lumon Industries и, как и в триллере, не имеет клавиш Escape, Control и Option, рассказывает 24 Канал.

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Клавиатура сразу привлекает внимание благодаря компактному размещению клавиш и встроенному трекболу с правой стороны. Несмотря на ретро-стиль, устройство оснащено современными функциями, в частности портом USB-C и предполагаемой совместимостью с Windows, macOS и Linux.

Устройство сочетает удобство для современного пользователя с духом нишевого, архаичного дизайна.



Клавиатура MDR Dasher / Фото Atomic Keyboards

Прототипом MDR Dasher стала терминальная клавиатура Data General 6053 Dasher, выпущенная еще в 1977 году. В сериале Severance ее стилизовали под ретро-технику, что символизировала строгость и монолитность корпоративной культуры.



Стилизованное рабочее место вдохновлено сериалом "Подол" / Фото Atomic Keyboards

Теперь этот образ воплощен в реальном рабочем устройстве: клавиатура имеет 73 клавиши в компактном формате с 70 активными, трекболами и блок навигационных кнопок.

В компании Atomic Keyboards отмечают, что MDR Dasher – это "настоящая дань атмосфере сериала и философии основателя Lumon Кира Игана".

Устройство уже заинтересовало поклонников сериала и коллекционеров ретро-гаджетов. Точных данных о цене и количестве экземпляров пока нет. В то же время на сайте производителя указано перечеркнутую цену 400 долларов, что может намекать на ориентировочную стоимость клавиатуры.