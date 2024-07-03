Доигрался: водители избегают Tesla из-за противоречивого поведения Илона Маска

Илон Маск, известен своими многочисленными проектами и, конечно же, своей компанией Tesla. Однако именно Tesla в последнее время часто сталкивается с негативной реакцией покупателей электромобилей, которых все больше отталкивает личный бренд Маска.

Опрос, проведенный The New York Times с участием более 7 500 читателей, показал, что значительное большинство критически относится к политическим взглядам и непредсказуемому поведению Маска. Эти настроения негативно влияют на их восприятие автомобилей Tesla.

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Аарон Шепард, продуктовый дизайнер Microsoft из Сиэтла, выбрал электрический внедорожник ID.4 от Volkswagen, а не Tesla, ссылаясь на политическую позицию Маска.

Вы, по сути, ездите вокруг гигантской красной шляпы MAGA,

– заметил Шепард.

Аналогично, ИТ-работник из Балтимора Ахиди Ндифанг подчеркнул очевидный расизм Маска как основной сдерживающий фактор. "Моя мать серьезно обсуждала покупку Tesla. Как темнокожий, я чувствовал, что для моей матери было бы оскорблением ездить на Tesla", – сказал Ндифанг.

Тренд ненависти к Маску

Хотя некоторые утверждают, что можно отделить Маска от его продуктов, аналитик, опрошенный NYT, предположил, что говорится о более широкой тенденции.

Бен Роуз, президент компании Battle Road Research, утверждает, что для немалой аудитории автолюбителей достаточно одного упоминания об Илоне Маске, чтобы навсегда отказаться от Tesla.

Бывший сторонник Маска Тим Йокум, чикагский инженер-программист, выразил свое разочарование из-за изменения взглядов и поведения генерального директора Tesla.

Было время, когда я отдал бы Маску свой орган, если бы он был ему нужен,

– заверил Йокум.

Сейчас он утверждает, что Tesla Model S, на которой он пока ездит, будет его последней Tesla.

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Поляризационное поведение Маска продолжает отталкивать потенциальных покупателей Tesla, отражая растущую тенденцию, когда потребители отворачиваются от бренда через противоречивые действия и заявления генерального директора.