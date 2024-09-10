iPhone 16 демонстрирует впечатляющую автономность: сколько он будет работать от батареи
Фанаты Apple и энтузиасты отрасли наконец дождались анонса долгожданной линейки iPhone 16. Компания обнародовала ряд новых возможностей, среди которых и рейтинги времени автономной работы для всей линейки. Они демонстрируют значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями.
Серия iPhone 16, особенно версии Pro и Pro Max, может похвастаться повышенной производительностью аккумулятора благодаря новому чипу и оптимизации, сообщает Техно 24. Поэтому пользователи получат высокую автономность во время просмотра видео и использования различных функций.
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Прирост времени автономной работы
В отличие от iPhone 15, в котором время работы аккумулятора не увеличилось по сравнению с iPhone 14, в моделях iPhone 16 компания Apple достигла значительных успехов.
В частности, iPhone 16 Pro Max демонстрирует наиболее значительное улучшение, обеспечивая до 33 часов воспроизведения видео – на четыре часа больше, чем его предшественник, iPhone 15 Pro Max. Воспроизведение аудио на iPhone 16 Pro Max теперь длится до 105 часов, что на 10 часов больше по сравнению с iPhone 15 Pro Max.
Характеристики времени автономной работы в линейке iPhone 16
iPhone 16 Pro Max:
- До 33 часов воспроизведения видео
- До 29 часов воспроизведения потокового видео
- До 105 часов воспроизведения аудио
iPhone 16 Pro:
- До 27 часов воспроизведения видео
- До 22 часов воспроизведения потокового видео
- До 85 часов воспроизведения аудио
iPhone 16 Plus:
- До 27 часов воспроизведения видео
- До 24 часов воспроизведения потокового видео
- До 100 часов воспроизведения аудио
iPhone 16:
- До 22 часов воспроизведения видео
- До 18 часов воспроизведения потокового видео
- До 80 часов воспроизведения аудио
Как было у прошлых iPhone?
По сравнению с моделями iPhone 15, 14 и 13, серия iPhone 16 демонстрирует заметный прирост во времени воспроизведения видео и аудио. Например, iPhone 16 Pro Max теперь поддерживает на четыре дополнительных часа воспроизведения видео и на 10 часов больше воспроизведения аудио, чем iPhone 15 Pro Max. Между тем iPhone 16 и 16 Plus также демонстрируют умеренные улучшения во времени автономной работы.
- iPhone 16 Pro Max: 33 часа воспроизведения видео (против 29 часов в iPhone 15 Pro Max)
- iPhone 16 Pro: 27 часов воспроизведения видео (против 23 часов в iPhone 15 Pro)
- iPhone 16: 22 часа воспроизведения видео (против 20 часов в iPhone 15)
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Ускоренная зарядка с MagSafe
В дополнение к увеличенному времени автономной работы, серия iPhone 16 поддерживает высокую скорость зарядки с помощью нового зарядного устройства MagSafe, что обеспечивает быструю зарядку для пользователей, которые находятся в дороге.