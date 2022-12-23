Навалились друг на друга: автомобиль Tesla привел к массовой аварии на дороге

Масштабную аварию в тоннеле на острове Ерба-Буэна, Калифорния, связывают с явлением фантомного торможения автопилота Tesla. Сообщается о столкновении восьми автомобилей.

Водитель Tesla обвиняет автопилот своей машины в том, что он повлек за собой скопление восьми автомобилей. Видеозапись показывает странное поведение одного из них перед аварией.

Интересно Итоги года: главные гаджеты и технологии, которые запомнит мир в 2022 году

Что произошло

Согласно отчету полиции, ехавший впереди автомобиль Tesla осуществил опасное изменение полосы движения, а затем резко замедлился с 55 миль в час до 20 миль. Это привело к тому, что семь других автомобилей не успели среагировать и столкнулись друг с другом позади.

Этот сюжет телеканала FOX 2 показывает последствия столкновения, но не сам момент аварии: видео

Этот инцидент уже расследуется Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) вместе с несколькими другими авариями, в том числе в Калифорнии и Флориде, приведшим к гибели людей, а также в штате Юта, где погиб мотоциклист. Каждая из них связана с усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS) или FSD.