Tesla отзывает почти 363 тысячи машин из-за проблем с автопилотом

Американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) требует отозвать 362 758 автомобилей Tesla с функцией автономного вождения (Full Self-Driving) из-за "риска аварий". FSD все еще находится в стадии тестирования.

Компания выпустила сообщение об отзыве таких автомобилей, оснащенных бета-версией FSD: Model S и Model X 2016-2023 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов.

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Что известно

Несмотря на то, что, по требованию NHTSA, процесс должен называться "отзывом", на самом деле отзывать автомобили у владельцев и с автосалонов не придется: Tesla просто выпустит для них бесплатное обновление программного обеспечения, которое распространит "по воздуху", то есть через интернет.

В своем Twitter Илон Маск уже прокомментировал ситуацию, назвав термин "отзыв" "анахронизмом и просто неверным". На самом деле в ближайшие недели Tesla выпустит для вышеупомянутых моделей бесплатное обновление, призванное устранить проблемы, на которые указывает NHTSA.

По заявлению ведомства, система автономного вождения Tesla может работать некорректно в некоторых ситуациях на дороге, например:

Когда автомобиль проезжает перекресток на горящий уже длительное время желтый свет (когда есть риск, что сейчас уже включится красный).

Долго стоит перед знаком "Стоп", когда перекресток свободен.

Неверно устанавливает скорость, если она меняется в соответствии с дорожными знаками.

Недавняя версия FSD компании может привести к тому, что транспортные средства будут вести себя опасно на перекрестках, например, будут ехать прямо через перекресток, находясь на полосе для поворотов, въезжать на перекресток, регулируемый знаком "Стоп", не останавливаясь полностью, или выезжать на перекресток на желтый сигнал светофора без должной осторожности,

– говорится в сообщении, размещенном на сайте NHTSA.

В ответ на это компания Tesla добровольно согласилась выпустить для автомобилей бесплатное обновление, отметив, что ей неизвестно о каких-либо инцидентах или смертях, связанных с подобными ситуациями.

Full Self-Driving

Несмотря на название Full Self-Driving, намекающее на возможность полного самостоятельного управления автомобилем, на самом деле до этого еще далеко. Она действительно довольно хорошо справляется со своей задачей, однако выдает много ошибок в различных непредсказуемых ситуациях и порой даже влечет за собой аварии.

Например, NHTSA сейчас расследует 11 случаев, когда авто компании на автопилоте направлялись на машины экстренных служб – скорой, пожарных, полиции. Во всех случаях у них были включены проблесковые маячки и они стояли на обочине. Также известна проблема "фантомного торможения", когда машина без каких-либо видимых причин резко тормозит, из-за чего машины сзади не успевают среагировать, или наоборот ускоряется, когда нужно затормозить.