Компанія випустила повідомлення про відкликання таких автомобілів, оснащених бета-версією FSD: Model S і Model X 2016-2023 років випуску, Model 3 2017-2023 років і Model Y 2020-2023 років.

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Що відомо

Попри те, що, на вимогу NHTSA процес повинен називатися "відкликанням", насправді відкликати автомобілі у власників і з автосалонів не доведеться: Tesla просто випустить для них безкоштовне оновлення програмного забезпечення, яке розповсюдить "по повітрю", тобто через інтернет.

У своєму Twitter Ілон Маск уже прокоментував ситуацію, назвавши термін "відкликання" "анахронізмом і просто невірним". Насправді протягом найближчих тижнів Tesla випустить для вищезазначених моделей безкоштовне оновлення, покликане усунути проблеми, на які вказує NHTSA.

За заявою відомства, система автономного водіння Tesla може працювати некоректно в деяких ситуаціях на дорозі, наприклад:

Коли автомобіль проїжджає перехрестя на жовте світло, що горить уже тривалий час (тобто є ризик, що зараз уже увімкнеться червоне).

Довго стоїть перед знаком "Стоп", коли перехрестя вільне.

Невірно встановлює швидкість, якщо вона змінюється відповідно до дорожніх знаків.

Нещодавня версія FSD компанії може призвести до того, що транспортні засоби поводитимуться небезпечно на перехрестях, наприклад, їхатимуть прямо через перехрестя, перебуваючи на смузі для поворотів, в'їжджатимуть на перехрестя, що регулюється знаком "Стоп", не зупиняючись повністю, або виїжджатимуть на перехрестя на жовтий сигнал світлофора без належної обережності,

– йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті NHTSA.

У відповідь на це компанія Tesla добровільно погодилася випустити для автомобілів безкоштовне оновлення, зазначивши, що їй невідомо про будь-які інциденти або смерті, пов'язані з подібними ситуаціями.

Full Self-Driving

Попри назву Full Self-Driving, яка натякає на можливість повного самостійного керування автомобілем, насправді до цього компанії ще далеко. Вона дійсно досить гарно справляється зі своїм завданням, однак видає багато помилок в різних непередбачуваних ситуаціях і часом навіть спричиняє аварії.

Наприклад, NHTSA зараз розслідує аж 11 випадків, коли автівки компанії на автопілоті спрямовувалися на машини екстрених служб – швидкої, пожежників, поліції. В усіх випадках вони мали ввімкнені проблискові маячки та стояли на узбіччі. Також відомою є проблема "фантомного гальмування", коли машина без жодних видимих причин різко гальмує, через що машини позаду не встигають зреагувати, або навпаки прискорюється, коли треба загальмувати.