Чат-бот Google, Бард, допустил серьезную ошибку во время презентации, но он такой не один

Компания Google запустила свой чат-бот Bard, чтобы конкурировать с ChatGPT от OpenAI. Ожидается, что Bard станет "более доступным для общественности в ближайшие недели". Однако дебют бота не обошелся без проблем: эксперты отметили, что в первой демонстрационной версии Bard допустил фактическую ошибку.

Как сообщает 24 Канал, на ошибку обратили внимание в социальных сетях астрофизики, которые указали, что утверждение о том, что космический телескоп Джеймса Вебба сделал первый снимок планеты за пределами нашей Солнечной системы, некорректно. Первый снимок экзопланеты был сделан в 2004 году.

Читайте на сайте Китайская компания готовит конкурента ChatGPT под названием Ernie Bot

Почему чат-боты выдают факты за истину

Этот инцидент заостряет внимание на важной проблеме с чат-ботами на основе искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, Bard и другими аналогами. Все они склонны выдавать ложную информацию по факту. Эти системы "галюцинируют" или придумывают информацию, поскольку они, в сущности, являются системами автозаполнения, которые учатся на больших массивах текста. Эта вероятностная природа привела к тому, что некоторые эксперты называют эти системы. "генераторами чушей".

Как Microsoft попыталась решить проблему

Компания Microsoft, недавно продемонстрировала свою обновленную поисковую систему Bing с искусственным интеллектом, сделала шаги для решения этих проблем, положив ответственность на пользователя. В отказе от ответственности Bing говорится, что "возможны сюрпризы и ошибки", и призывает пользователей проверять факты и предоставлять обратную связь для улучшения системы.

Однако с ростом использования чат-ботов с искусственным интеллектом в качестве поисковых систем проблема ложной и обманчивой информации, подаваемой как факт, становится все более очевидной.