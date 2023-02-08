Как сообщает 24 Канал, на ошибку обратили внимание в социальных сетях астрофизики, которые указали, что утверждение о том, что космический телескоп Джеймса Вебба сделал первый снимок планеты за пределами нашей Солнечной системы, некорректно. Первый снимок экзопланеты был сделан в 2004 году.

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Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".



the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h — Grant Tremblay (@astrogrant) February 7, 2023

Почему чат-боты выдают факты за истину

Этот инцидент заостряет внимание на важной проблеме с чат-ботами на основе искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, Bard и другими аналогами. Все они склонны выдавать ложную информацию по факту. Эти системы "галюцинируют" или придумывают информацию, поскольку они, в сущности, являются системами автозаполнения, которые учатся на больших массивах текста. Эта вероятностная природа привела к тому, что некоторые эксперты называют эти системы. "генераторами чушей".

Как Microsoft попыталась решить проблему

Компания Microsoft, недавно продемонстрировала свою обновленную поисковую систему Bing с искусственным интеллектом, сделала шаги для решения этих проблем, положив ответственность на пользователя. В отказе от ответственности Bing говорится, что "возможны сюрпризы и ошибки", и призывает пользователей проверять факты и предоставлять обратную связь для улучшения системы.

Однако с ростом использования чат-ботов с искусственным интеллектом в качестве поисковых систем проблема ложной и обманчивой информации, подаваемой как факт, становится все более очевидной.