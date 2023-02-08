Як повідомляє 24 Канал, на помилку звернули увагу в соціальних мережах астрофізики, які вказали, що твердження про те, що космічний телескоп Джеймса Вебба зробив перший знімок планети за межами нашої Сонячної системи, є некоректним. Перший знімок екзопланети був зроблений у 2004 році.

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Чому чат-боти видають факти за істину

Цей інцидент загострює увагу на важливій проблемі з чат-ботами на базі штучного інтелекту, такими як ChatGPT, Bard та іншими аналогами. Усі вони схильні видавати неправдиву інформацію за факт. Ці системи "галюцинують" або вигадують інформацію, оскільки вони, по суті, є системами автозаповнення, які навчаються на великих масивах тексту. Ця імовірнісна природа призвела до того, що деякі експерти називають ці системи "генераторами нісенітниць".

Як Microsoft спробувала вирішити проблему

Компанія Microsoft, яка нещодавно продемонструвала свою оновлену пошукову систему Bing зі штучним інтелектом, зробила кроки для вирішення цих проблем, поклавши відповідальність на користувача. У відмові від відповідальності Bing йдеться про те, що "можливі сюрпризи і помилки", і закликає користувачів перевіряти факти і надавати зворотний зв'язок для поліпшення системи.

Однак зі зростанням використання чат-ботів зі штучним інтелектом як пошукових систем проблема неправдивої та оманливої інформації, що подається як факт, стає все більш очевидною.