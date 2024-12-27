Авиакомпания нашла мертвое тело в колесном отсеке своего самолета после приземления

В отверстии для шасси самолета авиакомпании United Airlines нашли тело человека. Накануне Рождества Boeing 787-10 летел из Чикаго на Мауи, но после приземления шокировал персонал. Инцидент уже расследуют.

Детали

"По прибытии в аэропорт Кахулуи на Мауи во вторник в колесной нише одного из основных шасси самолета United было обнаружено тело. Доступ к колесной нише был возможен только снаружи самолета. Пока непонятно, как и когда этот человек получил доступ к колесной нише", – говорят представители авиакомпании. Ситуация, когда безбилетники прячутся в колесах самолета, на самом деле не такая уж и редкость. Вероятно, что-то похожее случилось и на этот раз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vice.

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Хотя исключения и известны, все же выжить в отсеке для шасси очень трудно или даже практически невозможно. Во время полета в этой части самолета содержание кислорода очень сильно падает, а температура снижается до минусовых значений, поскольку пассажирские самолеты поднимаются иногда так высоко, что термометры за бортом показали бы 75-80 градусов ниже нуля. Кроме того, там банально очень мало места. Провести в таких условиях много часов – дело чрезвычайно рискованное.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, более 77% людей, которые пытались незаконно путешествовать в отсеке для шасси, погибли. Безбилетников часто просто раздавливает колесами, когда те прячутся после взлета, поскольку во многих самолетах свободное пространство внутри даже меньше, чем багажник автомобиля.

Неизвестно, или умершего уже идентифицировали, поскольку заявлений об этом пока нет. На самом деле никто даже не сообщает ничего о поле. Власти Гавайских островов проводят расследование инцидента, чтобы выяснить, как этот человек там оказался и как его звали.