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"Після прибуття в аеропорт Кахулуї на Мауї у вівторок в колісній ніші одного з основних шасі літака United було виявлено тіло. Доступ до колісної ніші був можливий лише ззовні літака. Наразі незрозуміло, як і коли ця людина отримала доступ до колісної ніші", – кажуть представники авіакомпанії. Ситуація, коли безбілетники ховаються в колесах літака, насправді не така вже й рідкість. Імовірно, щось схоже трапилося й цього разу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vice.

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Хоча винятки й відомі, все ж вижити у відсіку для шасі дуже важко або навіть практично неможливо. Під час польоту в цій частині літака вміст кисню дуже сильно падає, а температура знижується до мінусових значень, оскільки пасажирські літаки підіймаються іноді так високо, що термометри за бортом показали б 75-80 градусів нижче нуля. Крім того, там банально дуже мало місця. Провести в таких умовах багато годин – справа надзвичайно ризикована.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, понад 77% людей, які намагалися незаконно подорожувати у відсіку для шасі, загинули. Безбілетників часто просто розчавлює колесами, коли ті ховаються після зльоту, оскільки в багатьох літаках вільний простір усередині навіть менший, ніж багажник автомобіля.

Невідомо, чи померлого вже ідентифікували, оскільки заяв про це поки немає. Насправді ніхто навіть не повідомляє нічого про стать. Влада Гавайських островів проводить розслідування інциденту, щоб з'ясувати, як ця людина там опинилась і як її звали.