Со взломанных счетов Binance уже вывели более 6 миллиардов долларов: кто стоит за атакой

Хронология событий

Хакеры провели атаку на кошельки Binance в 10 блокчейнах и вывели основную часть средств примерно за 20 минут. Масштаб кражи превышает рекордный взлом биржи Bybit в феврале 2025 года, когда злоумышленники похитили 1,5 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Adv

Первые подозрительные переводы заметили вечером 29 октября. В 22:24 по киевскому времени "горячий" кошелек Binance одним переводом отправил на новый адрес около 167,5 тысячи ETH, примерно 1,6 миллиарда USDT и более 60 других токенов. Через 24 секунды на тот же адрес поступило еще более 28 тысяч ETH из кошелька Binance 16.

Сначала рынок говорил о 2,5–3,5 миллиарда долларов, а впоследствии оценки выросли до более чем 5 миллиардов. По состоянию на 30 октября сумма выросла до 6,3 миллиарда долларов.

Сама Binance сначала ограничилась коротким заявлением. Биржа сообщила, что знает о потенциальной проблеме безопасности и активно ее расследует, а о хакерской атаке не упомянула. Пользователям посоветовали остерегаться мошенников и не доверять неофициальным ссылкам, которые приходят им на электронную почту.

Реклама

Основатель Binance Чанпэн Чжао, который уже не руководит биржей, но остается ее акционером, высказался по поводу ситуации в соцсети X:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Средства пользователей в безопасности! Это действительно похоже на взлом Binance– прокомментировал основатель биржи Чанпэн Чжао.

Он поблагодарил Tether и Circle за быструю блокировку украденных стейблкоинов, то есть криптовалют, привязанных к курсу доллара. Tether заморозила более 1,5 миллиарда долларов в своих токенах, а Circle – около 800 миллионов долларов. Что с остальными – неизвестно.

Кто стоит за атакой

Американские аналитические компании TRM Labs и Chainalysis связывают взлом с северокорейской группировкой TraderTraitor, которая действует при поддержке властей КНДР. В Chainalysis заявляют, что делают это с высокой степенью вероятности.

На основании убедительных данных, полученных как в блокчейне, так и за его пределами, TRM связывает эту атаку с TraderTraitor – элитным северокорейским хакерским подразделением– заявили в TRM Labs.

Реклама

По словам аналитиков, ряд признаков совпадает со взломом Bybit, ответственность за который ФБР возложило на Пхеньян. Ари Редборд, руководитель направления глобальной политики в TRM Labs, назвал взлом Binance "переломным моментом", чего в отрасли еще не было. Хакер до сих пор удерживает большую часть средств, поэтому отслеживание и возвращение средств займут много времени, добавил он. Эрик Джардин из Chainalysis призвал все биржи быть бдительными, ведь большие объемы активов делают их привлекательными целями.

Как это могло произойти

По предварительным данным Binance, инцидент мог начаться со взлома ноутбука одного из инженеров. Это дало злоумышленнику доступ к одной из систем и возможность выводить средства.

По данным BeInCrypto, кошелек, с которого началась операция, получал средства через Tornado Cash – сервис для сокрытия происхождения средств. Накануне, 28 октября, Чжао советовал не открывать ссылки в письмах и не загружать вложения, поскольку даже знакомые люди могут отправлять их с зараженных компьютеров. Связь с этим инцидентом не установлена.

Реклама

Что будет с деньгами пользователей

Binance заявила, что совместно с партнерами уже заморозила активы на сумму около 3 миллиардов долларов. Судьбу остальных 3,3 миллиарда долларов биржа не пояснила. Соучредительница компании И Хе пообещала покрыть все убытки от взлома, хотя уже известно, что резервная сумма, выделенная компанией на такие случаи, намного меньше, чем сумма похищенного.

По словам Binance, средства на депозитах пользователей не пострадали. Сейчас вывести средства с Binance невозможно, но компания обещает возобновить привычную работу в течение 48 часов.

Инцидент касается платформы Binance.com, а американская Binance.US заявила, что он ее не затронул.

Как отреагировал рынок

Биткоин подешевел более чем на 3% и упал до шестинедельного минимума в 76 368 долларов.

Эфир просел до двухмесячного минимума в 2 178 долларов.

Токен биржи BNB потерял на пике падения 8,03%, что стало самым значительным падением среди десяти крупнейших криптовалют.

По данным CoinGlass, всего за час были принудительно закрыты позиции трейдеров на сумму 629 миллионов долларов, а за сутки – около 950 миллионов.

Реклама

Почему это важно

На Binance зарегистрировано 335 миллионов пользователей, а согласно годовому отчету за 2025 год под ее управлением находились активы на сумму примерно 162,8 миллиарда долларов. Биржа популярна и в Украине.

В этом году криптовалютный рынок уже пережил несколько больших атак: в апреле из Drift Protocol вывели 285 миллионов долларов, в сентябре Bitget потеряла до 387,5 миллиона, а в октябре индийская CoinDCX признала убыток в 16 миллионов долларов.

Отдельно за сутки до этих событий Binance сообщила, что отразила несколько кибератак, связанных с КНДР, и ничего не потеряла.