Хронологія подій

Хакери атакували гаманці Binance у 10 блокчейнах і вивели основну частину коштів приблизно за 20 хвилин. Масштаб крадіжки перевищує рекордний злам біржі Bybit у лютому 2025 року, коли зловмисники викрали 1,5 мільярда доларів, пише Reuters.

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Перші підозрілі перекази помітили ввечері 29 жовтня. О 22:24 за київським часом гарячий гаманець Binance одним переказом відправив на нову адресу близько 167,5 тисячі ETH, приблизно 1,6 мільярда USDT і понад 60 інших токенів. За 24 секунди на ту саму адресу прийшло ще понад 28 тисяч ETH з гаманця Binance 16.

Спершу ринок говорив про 2,5 – 3,5 мільярда доларів, а згодом оцінки зросли до понад 5 мільярдів. Станом на 30 жовтня сума зросла до 6,3 мільярда доларів.

Сама Binance спочатку обмежилася короткою заявою. Біржа повідомила, що знає про потенційну проблему безпеки й активно її розслідує, а про хакерську атаку не згадала. Користувачам порадили остерігатися шахраїв і не довіряти неофіційним посиланням, які надходять їм на електронні скриньки.

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Засновник Binance Чанпен Чжао, який уже не керує біржею, але залишається її акціонером, висловився щодо ситуації в соцмережі X:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кошти користувачів у безпеці! Це справді схоже на злам Binance– прокоментував засновник біржі Чанпен Чжао.

Він подякував Tether і Circle за швидке блокування вкрадених стейблкоїнів, тобто криптовалют, прив'язаних до курсу долара. Tether заморозила понад 1,5 мільярда доларів у своїх токенах, а Circle – близько 800 мільйонів доларів. Що з іншими – невідомо.

Хто стоїть за атакою

Американські аналітичні компанії TRM Labs і Chainalysis пов'язують злам із північнокорейським угрупованням TraderTraitor, яке працює за підтримки влади КНДР. У Chainalysis кажуть, що роблять це з високою часткою ймовірності.

На підставі переконливих даних, отриманих як у блокчейні, так і за його межами, TRM пов'язує цю атаку з TraderTraitor – елітним північнокорейським хакерським підрозділом– заявили в TRM Labs.

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За словами аналітиків, низка ознак збігається зі зламом Bybit, відповідальність за який ФБР поклало на Пхеньян. Арі Редборд, керівник напрямку глобальної політики в TRM Labs, назвав злам Binance "переломним моментом", якого в галузі ще не було. Хакер досі тримає велику частину коштів, тож відстеження й повернення триватимуть довго, додав він. Ерік Джардін із Chainalysis закликав усі біржі бути пильними, адже великі обсяги активів роблять їх привабливими цілями.

Як це могло статися

За попередніми даними Binance, інцидент міг початися зі зламу ноутбука одного з інженерів. Це дало зловмиснику доступ до однієї із систем і можливість виводити кошти.

За даними BeInCrypto, гаманець, який почав операцію, отримував фінансування через Tornado Cash, сервіс для приховування походження коштів. Напередодні, 28 жовтня, Чжао радив не відкривати посилання в листах і не завантажувати вкладення, бо навіть знайомі люди можуть надсилати їх із заражених комп'ютерів. Зв'язок із цим інцидентом не встановили.

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Що буде з грошима користувачів

Binance заявила, що разом із партнерами вже заморозила активи приблизно на 3 мільярди доларів. Долю решти 3,3 мільярда доларів біржа не пояснила. Співзасновниця компанії І Хе пообіцяла покрити всі збитки від зламу, хоча вже відомо, що резервна сума, виділена компанією на такі випадки, набагато менша, ніж сума вкраденого.

За словами Binance, кошти на депозитах користувачів не постраждали. Зараз вивести кошти з Binance неможливо, але компанія обіцяє відновити звичну роботу протягом 48 годин.

Інцидент стосується платформи Binance.com, а американська Binance.US заявила, що її він не торкнувся.

Як відреагував ринок

Біткоїн подешевшав більш ніж на 3% і впав до шеститижневого мінімуму в 76 368 доларів.

Ефір просів до двомісячного мінімуму в 2 178 доларів.

Токен біржі BNB втратив на піку падіння 8,03%, найбільше серед десяти найбільших криптовалют.

За даними CoinGlass, лише за годину примусово закрили позиції трейдерів на 629 мільйонів доларів, а за добу – близько 950 мільйонів.

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Чому це важливо

На Binance зареєстровано 335 мільйонів користувачів, а за річним звітом за 2025 рік під її управлінням перебували активи приблизно на 162,8 мільярда доларів. Біржа популярна і в Україні.

Цього року крипторинок уже пережив кілька великих атак: у квітні з Drift Protocol вивели 285 мільйонів доларів, у вересні Bitget втратила до 387,5 мільйона, а в жовтні індійська CoinDCX визнала збиток у 16 мільйонів доларів.

Окремо за добу до подій Binance повідомила, що відбила кілька кібератак, пов'язаних із КНДР, і нічого не втратила.