Сетевое "оружие" из США: как радиомосты Ubiquiti стали основой связи российской армии

Несмотря на жесткие международные санкции и экспортный контроль, американское сетевое оборудование компании Ubiquiti продолжает массово попадать в российскую армию. Эти устройства стали критически важным звеном в управлении дронами и обеспечении связи врага на фронте.

По данным расследования HunterBook, объемы поставок после начала полномасштабного вторжения не только не упали, но и выросли на 66%, обеспечивая оккупантов техникой.

Как американское оборудование оказывается на фронте и почему оно важно для оккупантов?

Стоит начать с того, что компания Ubiquiti далеко не мелкий и незаметный производитель – это технологическая империя стоимостью 33-34 миллиарда долларов.

Что интересно, ее возглавляет Роберт Пера, владелец баскетбольного клуба "Мемфис Гриззлис".

Но что же она производит? Среди ее продукции, в частности радиомосты серий airMax PowerBeam и NanoStation, предназначенная для передачи Wi-Fi сигнала на большие расстояния. Однако именно эти гражданские устройства стали "нервной системой" российских операций в Украине.

Почему российская армия выбирает именно Ubiquiti?

Украинские офицеры связи, в частности специалист с позывным "Джанго" в комментарии Милитарному, оценивают, что около 80% всех радиомостов, которые использует Россия на передовой, изготовлены Ubiquiti.

Вот основные причины такой популярности:

Простота использования . Техника работает по принципу "включи и работай", а в сети есть множество обучающих видео по ее настройке.

. Техника работает по принципу "включи и работай", а в сети есть множество обучающих видео по ее настройке. Отсутствие альтернатив . Конкуренты, например Starlink, могут быть отключены дистанционно, а техника Mikrotik сложнее в настройке.

. Конкуренты, например Starlink, могут быть отключены дистанционно, а техника Mikrotik сложнее в настройке. Критическая роль для дронов. Радиомосты обеспечивают связь для пилотирования БпЛА, трансляции видео в реальном времени и поиска целей.

Как Россия обходит санкции?

Расследование Hunterbrook выявило, что после февраля 2022 года сеть поставок только окрепла. Хотя прямые отгрузки от Ubiquiti официально прекратились в октябре 2022 года, их место заняли десятки посредников.

Объем поставок вырос на 66%, достигнув 28 миллионов долларов за 26 месяцев после вторжения.

Для обхода ограничений используются уже проверенные схемы "перевалки" через третьи страны, которые Россия использовала неоднократно и которые уже были замечены ранее, например в случае с получением терминалов и антенн Starlink и их массовым применением на фронте.

Через какие страны Россия получает оборудование Ubiquiti?

Например поставки через Турцию и Казахстан в Россию выросли на тысячи процентов. Для этого даже создали специальную компанию в Казахстане под названием Simple Solutions. Она импортирует технику от официальных дистрибьюторов Ubiquiti (латвийской Getic и польской Batna) и перепродает ее российской Wireless Networks.

В Чехии дистрибьютор дистрибьютор Discomp годами поставлял технику российскому клиенту WiFiMag, а после санкций начал использовать турецкие фирмы-прокладки.

Прямо из США через Армению происходит отправка подсанкционного оборудования в Москву, а американская Multilink Solutions была готова отправить товар по адресу в Турции, зная, что конечный получатель – Россия.

Что говорят в Ubiquiti?

Отговорки уже классические в сдержанном и четком корпоративном стиле. Ubiquiti утверждает, что не имеет возможности контролировать, куда попадают товары после продажи дистрибьюторам. Однако юристы отмечают принцип строгой ответственности: незнание не освобождает от ответственности за нарушение санкций.

Более того, техника Ubiquiti имеет серийные номера и MAC-адреса, по которым компания могла бы отследить устройства, появляющиеся в российской сети.

Последствия этого бездействия измеряются человеческими жизнями. Российские дроны, работающие благодаря американским антеннам, вызывают 60-70% потерь на поле боя. В Херсоне из-за атак БпЛА, которые местные называют "человеческим сафари", пострадали тысячи гражданских.