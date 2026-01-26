В Украине уже более 3 миллионов абонентов Kyivstar подключились к Starlink Direct to Cell - спутниковой технологии,, которая работает вместе с наземной сетью. С ее помощью телефоны автоматически соединяются со спутниками Starlink, когда нет сигнала традиционных вышек. Первым доступным сервисом является возможность отправлять и получать SMS-сообщения, через спутниковую связь доставлено более 1,2 миллиона SMS. Об этом рассказал Александр Комаров, СЕО Киевстар в блиц-интервью для Министерства цифровой трансформации.

Может ли Starlink Direct to Cell заменить обычную мобильную связь?

Следующий этап развития технологии предусматривает запуск Light Data - специального режима передачи данных, адаптированного под спутниковое соединение. Он обеспечит обмен текстовыми сообщениями и мультимедиа в реальном времени, но без поддержки видеозвонков. Голосовые звонки и мобильный интернет также планируют запустить с расширением группировки спутников и модернизацией сети.

По словам руководства Kyivstar, Starlink Direct to Cell не создан для полной замены традиционной мобильной связи. Он служит дополнительным средством связи там, где наземные сети недоступны из-за повреждения инфраструктуры, удаленность местности, сложные погодные условия или в случаях временных отключений. Спутниковый канал особенно полезен для туристов в горах, аграрного сектора в полях, спасательных операций и других ситуаций, где нет наземного покрытия.

Технология автоматически подключается к спутнику, когда смартфон не находит сигнал от наземной сети. Это означает, что во всех остальных случаях ваш телефон продолжает использовать стандартную мобильную связь, с которой вы привыкли работать ежедневно.

Starlink Direct to Cell сейчас доступен без дополнительных расходов для абонентов Kyivstar в рамках их тарифов. Подключение возможно на 4G-смартфонах Android уже сейчас, а поддержка iPhone с соответствующим обновлением программного обеспечения будет добавлена позже.