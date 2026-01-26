В Україні вже більше 3 мільйонів абонентів Kyivstar підключилися до Starlink Direct to Cell — супутникової технології, що працює разом із наземною мережею. З її допомогою телефони автоматично зʼєднуються з супутниками Starlink, коли немає сигналу традиційних вишок. Першим доступним сервісом є можливість надсилати та отримувати SMS-повідомлення, через супутниковий звʼязок доставлено понад 1,2 мільйона SMS. Про це розповів Олександр Комаров, СЕО Київстар в бліц-інтервʼю для Міністерства цифрової трансформації.

Дивіться також Київстар купує частку в найбільшій мережі магазинів техніки: правда чи фейк

Чи може Starlink Direct to Cell замінити звичайний мобільний звʼязок?

Наступний етап розвитку технології передбачає запуск Light Data — спеціального режиму передачі даних, адаптованого під супутникове зʼєднання. Він забезпечить обмін текстовими повідомленнями та мультимедіа в реальному часі, але без підтримки відеодзвінків. Голосові дзвінки та мобільний інтернет також планують запустити з розширенням угруповання супутників і модернізацією мережі.

За словами керівництва Kyivstar, Starlink Direct to Cell не створений для повної заміни традиційного мобільного звʼязку. Він служить додатковим засобом звʼязку там, де наземні мережі недоступні через пошкодження інфраструктури, віддаленість місцевості, складні погодні умови чи у випадках тимчасових відключень. Супутниковий канал особливо корисний для туристів у горах, аграрного сектору в полях, рятувальних операцій та інших ситуацій, де немає наземного покриття.

Технологія автоматично підключається до супутника, коли смартфон не знаходить сигнал від наземної мережі. Це означає, що у всіх інших випадках ваш телефон продовжує використовувати стандартний мобільний звʼязок, з яким ви звикли працювати щодня.

Starlink Direct to Cell зараз доступний без додаткових витрат для абонентів Kyivstar у межах їхніх тарифів. Підключення можливе на 4G-смартфонах Android вже зараз, а підтримка iPhone із відповідним оновленням програмного забезпечення буде додана пізніше.