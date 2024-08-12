Российские блогеры больше не смогут получать прибыль от YouTube

Аккаунты AdSense пользователей из России будут деактивированы. Блогеры из России начали получать уведомления об этом на свои электронные почты от службы Google Payments.

В сообщениях отмечается, что Google деактивирует все аккаунты в России, а это означает, что получить доход с монетизации через них больше не будет возможным, сообщает Техно 24.

А тем временем После блокировки YouTube в России популярность платформы выросла в несколько раз



Сообщения, которые получают российские блогеры / Фото из соцсетей

Российские блогеры не могли получать выплаты за монетизацию со зрителей, я смотрели их видео с территории России, однако просмотр от зрителей из-за рубежа все еще позволял им зарабатывать на контенте. Многие каналы были ориентированы именно на западную аудиторию и продолжали неплохо зарабатывать несмотря на санкции.

Отныне и эти каналы не смогут получать выплаты по монетизации, поскольку служба AdSense полностью прекращает работу. Это произошло после того, как власти страны решили полностью заблокировать видеохостинг на своей территории, что не снизило популярность платформы.

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Российские провайдеры начали терять клиентов

Клиенты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры на предоставление услуг из-за проблем в работе видеохостинга YouTube и других сервисов Google, сообщают российские порталы.

На этом фоне ассоциация "Ростелесеть", в которую входит более 200 региональных операторов, просит Минцифры и Роскомнадзор опубликовать официальное объявление с разъяснениями по поводу причин замедления работы сервисов Google и их "неравномерной деградации" у разных телеком-компаний.