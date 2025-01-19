Трамп отсрочит блокировку TikTok в США и предлагает решение, чтобы его сохранить

Избранный президент США Дональд Трамп, который официально вступит в должность 20 января, заявил о намерении отсрочить блокировку TikTok. Он предложил вариант компромисса для сохранения работы платформы в США.

Трамп может отсрочить запрет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в сети Truth Social.

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Какой подход к TikTok выберет Трамп

Трамп обещает уже в понедельник, после своей инаугурации, издать указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok. Это, по его словам, даст возможность достичь соглашения, которое обеспечит защиту национальной безопасности США.

Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности,

– отметил Трамп.

Он также очертил свое видение потенциального решения вопроса TikTok, которое позволит платформе продолжать деятельность в США.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея – совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%", – объяснил Трамп.



Сообщение Трампа / фото из соцсетей

Напомним, TikTok прекратил работу в США 18 января, менее чем за два часа до вступления в силу запрета.