Вперед на Луну: все о миссии аппарата Blue Ghost компании Firefly, основанной украинцем

Вчера NASA запустило два космических аппарата, которые впоследствии сядут на Луну, чтобы провести там несколько экспериментов. Один из этих зондов, Blue Ghost от некогда украинской компании Firefly Aerospace, осуществляет миссию под оригинальным названием "Призрачные всадники в небе" (Ghost Riders in the Sky). В этом материале обсуждаем все детали, известные о модуле и его научных инструментах.

Эта миссия, которая является частью кампании NASA Artemis, направлена на испытание новых технологий на поверхности Луны, включая методы бурения и смягчения пыли. Она проложит путь для будущих пилотируемых миссий и длительного пребывания человека на спутнике. Успешное сотрудничество между NASA, Firefly и SpaceX знаменует важную веху в установлении устойчивого присутствия человека на Луне, пишет 24 Канал.

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Начало эры "Артемиды"

Запуск аппарата Blue Ghost Mission 1 – это первый коммерческий полет Firefly Aerospace на Луну, осуществлен для нужд NASA. Спускаемый модуль стартовал вчера утром на борту ракеты SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

Миссия должна совершить посадку на Луну 2 марта, но перед этим еще некоторое время проведет на орбите Земли.



Спускаемый аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace – это сверхсовременный космический корабль, который доставит полезные грузы на поверхность Луны / Рендер Firefly Aerospace

Оказавшись в запланированной точке посадки, NASA испытает технологию бурения на Луне, возможности сбора образцов реголита (лунных пород и почвы), возможности глобальной навигационной спутниковой системы, устойчивые к радиации вычисления и методы уменьшения воздействия лунной пыли. Полученные могут принести пользу людям на Земле, предоставляя представление о том, как космическая погода и другие космические силы влияют на нашу родную планету.

Мы усвоили много уроков в эпоху "Аполлона", которые легли в основу технологических и научных демонстраций на борту Blue Ghost Mission 1 – обеспечения безопасности и здоровья наших будущих научных приборов, космических аппаратов и, что самое важное, наших астронавтов на поверхности Луны. Я с нетерпением жду невероятные научные и технологические данные, которые Blue Ghost Mission 1 предоставит в ближайшие дни,

– сказала Никола Фокс, помощница администратора Управления научных миссий штаб-квартиры NASA в Вашингтоне.

Доставка такого зонда на Луну поможет человечеству лучше понять планетарные процессы и эволюцию, искать воду и другие ресурсы, а также поддержит долгосрочное, устойчивое исследование Луны человеком в рамках подготовки к первой человеческой миссии на Марс.

Вот 10 полезных грузов, которые NASA вложило на борт Blue Ghost:

Лунные приборы для быстрой подповерхностной тепловой разведки (LISTER) будут характеризовать тепловые потоки из недр Луны, измеряя тепловой градиент и проводимость лунных недр. Будет проведено несколько измерений до конечной глубины около 10 футов (3 метра) с помощью технологии пневматического бурения со специальным игольчатым инструментом для измерения теплового потока на кончике иглы. Инструмент разработал Техасский технологический университет.

будут характеризовать тепловые потоки из недр Луны, измеряя тепловой градиент и проводимость лунных недр. Будет проведено несколько измерений до конечной глубины около 10 футов (3 метра) с помощью технологии пневматического бурения со специальным игольчатым инструментом для измерения теплового потока на кончике иглы. Инструмент разработал Техасский технологический университет. Lunar PlanetVac (LPV) предназначен для сбора образцов реголита с поверхности Луны с помощью струи сжатого газа, который заталкивает реголит в камеру для сбора и анализа различными приборами. Дополнительные приборы затем будут передавать результаты на Землю. Инструмент создала компания Honeybee Robotics.

предназначен для сбора образцов реголита с поверхности Луны с помощью струи сжатого газа, который заталкивает реголит в камеру для сбора и анализа различными приборами. Дополнительные приборы затем будут передавать результаты на Землю. Инструмент создала компания Honeybee Robotics. Лунный ретрорефлектор следующего поколения (NGLR) служит мишенью для лазеров на Земле для точного измерения расстояния между Землей и Луной. Ретрорефлектор, который полетит в этой миссии, может также собирать данные для понимания различных аспектов лунных недр и решения фундаментальных вопросов физики. Инструмент разработал Университет Мэриленда.

служит мишенью для лазеров на Земле для точного измерения расстояния между Землей и Луной. Ретрорефлектор, который полетит в этой миссии, может также собирать данные для понимания различных аспектов лунных недр и решения фундаментальных вопросов физики. Инструмент разработал Университет Мэриленда. Regolith Adherence Characterization (RAC) определит, как лунный реголит прилипает к различным материалам, подвергающимся воздействию лунной среды в течение лунного дня. Инструмент RAC будет измерять скорость накопления лунного реголита на поверхностях различных материалов, включая солнечные батареи, оптические системы, покрытия и датчики, с помощью визуализации, чтобы определить их способность отталкивать или впитывать лунную пыль. Полученные данные позволят тестировать, совершенствовать и защищать космические аппараты, скафандры и среду обитания от абразивного реголита, который может повредить будущим колонистам. Aegis Aerospace создала этот прибор.

определит, как лунный реголит прилипает к различным материалам, подвергающимся воздействию лунной среды в течение лунного дня. Инструмент RAC будет измерять скорость накопления лунного реголита на поверхностях различных материалов, включая солнечные батареи, оптические системы, покрытия и датчики, с помощью визуализации, чтобы определить их способность отталкивать или впитывать лунную пыль. Полученные данные позволят тестировать, совершенствовать и защищать космические аппараты, скафандры и среду обитания от абразивного реголита, который может повредить будущим колонистам. Aegis Aerospace создала этот прибор. Radiation Tolerant Computer (RadPC) продемонстрирует компьютер, способный восстанавливаться после сбоев, вызванных ионизирующей радиацией. Несколько прототипов RadPC были протестированы на борту Международной космической станции и околоземных искусственных спутников, но теперь будет продемонстрирована способность компьютера противостоять космической радиации при прохождении через радиационные пояса Земли, во время полета на Луну и на лунной поверхности. Университет штата Монтана разрабатывал этот инструмент.

продемонстрирует компьютер, способный восстанавливаться после сбоев, вызванных ионизирующей радиацией. Несколько прототипов RadPC были протестированы на борту Международной космической станции и околоземных искусственных спутников, но теперь будет продемонстрирована способность компьютера противостоять космической радиации при прохождении через радиационные пояса Земли, во время полета на Луну и на лунной поверхности. Университет штата Монтана разрабатывал этот инструмент. Электродинамический пылевой экран (EDS) – это активная технология борьбы с пылью, которая использует электрические поля для перемещения и предотвращения накопления опасной лунной пыли на поверхностях. Технология EDS предназначена для поднятия, транспортировки и удаления частиц с поверхностей без движущихся частей, таких как дворники в машине или щетки. Многочисленные испытания продемонстрируют возможность самоочистки поверхностей и тепловых радиаторов на Луне. Космический центр NASA имени Кеннеди разработал этот инструмент.

– это активная технология борьбы с пылью, которая использует электрические поля для перемещения и предотвращения накопления опасной лунной пыли на поверхностях. Технология EDS предназначена для поднятия, транспортировки и удаления частиц с поверхностей без движущихся частей, таких как дворники в машине или щетки. Многочисленные испытания продемонстрируют возможность самоочистки поверхностей и тепловых радиаторов на Луне. Космический центр NASA имени Кеннеди разработал этот инструмент. Гелиосферный рентгеновский сканер Lunar Environment (LEXI) сделает серию рентгеновских снимков для изучения взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли, что вызывает геомагнитные бури. Этот инструмент, размещенный и работающий на поверхности Луны, предоставит первые глобальные изображения, показывающие край магнитного поля Земли, для критически важного понимания того, как космическая погода и другие космические силы, окружающие нашу планету, влияют на нее. Ведущие организации, стоящие за этим инструментом: Центр космических полетов имени Годдарда NASA, Бостонский университет и Университет Джона Хопкинса.

сделает серию рентгеновских снимков для изучения взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли, что вызывает геомагнитные бури. Этот инструмент, размещенный и работающий на поверхности Луны, предоставит первые глобальные изображения, показывающие край магнитного поля Земли, для критически важного понимания того, как космическая погода и другие космические силы, окружающие нашу планету, влияют на нее. Ведущие организации, стоящие за этим инструментом: Центр космических полетов имени Годдарда NASA, Бостонский университет и Университет Джона Хопкинса. Лунный магнитотеллурический зонд (LMS) охарактеризует структуру и состав мантии Луны путем измерения электрических и магнитных полей. Это исследование поможет определить температурную структуру Луны и тепловую эволюцию, чтобы понять, как Луна охлаждалась и химически дифференцировалась с момента своего образования. Инструмент создал Юго-Западный научно-исследовательский институт в США.

охарактеризует структуру и состав мантии Луны путем измерения электрических и магнитных полей. Это исследование поможет определить температурную структуру Луны и тепловую эволюцию, чтобы понять, как Луна охлаждалась и химически дифференцировалась с момента своего образования. Инструмент создал Юго-Западный научно-исследовательский институт в США. Эксперимент Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) продемонстрирует возможность получения и отслеживания сигналов от спутников Глобальной навигационной спутниковой системы, в частности GPS и Galileo, во время полета к Луне, на лунной орбите и на поверхности спутника. В случае успеха LuGRE станет первопроходцем для будущих лунных космических аппаратов, который будет использовать существующие наземные навигационные созвездия для автономной и точной оценки своего положения, скорости и времени. Ведущие организации: Центр космических полетов имени Годдарда NASA, Итальянское космическое агентство.

продемонстрирует возможность получения и отслеживания сигналов от спутников Глобальной навигационной спутниковой системы, в частности GPS и Galileo, во время полета к Луне, на лунной орбите и на поверхности спутника. В случае успеха LuGRE станет первопроходцем для будущих лунных космических аппаратов, который будет использовать существующие наземные навигационные созвездия для автономной и точной оценки своего положения, скорости и времени. Ведущие организации: Центр космических полетов имени Годдарда NASA, Итальянское космическое агентство. Стереокамера для изучения лунного шлейфа и поверхности (SCALPSS) будет использовать фотограмметрию стереоизображений, чтобы зафиксировать влияние ракетного шлейфа на лунный реголит во время спуска посадочного аппарата на поверхность Луны. Стереоизображения высокого разрешения помогут создать модели для прогнозирования эрозии лунного реголита, что является важной задачей, поскольку более крупные и тяжелые полезные грузы будут доставляться на Луну в непосредственной близости друг от друга. Этот же инструмент также был доставлен во время первого полета Intuitive Machine по программе CLPS. Инструмент разработал исследовательский центр NASA в Лэнгли.

Это самая большая доставка научно-технических приборов NASA на сегодня. Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly должен приземлиться возле Mons Latreille, вулканического сооружения в Mare Crisium, бассейне шириной более 480 километров, расположенном в северо-восточной части Луны.