Соцсеть Bluesky, куда массово убегают пользователи X, обещает не повторять ошибку Илона Маска

Илон Маск во многом испортил то, что когда-то называлось Twitter. Пользователи до сих пор волнами убегают в конкурентные соцсети, такие как Threads и Bluesky. Последняя уже много дней переживает огромный всплеск регистраций и активности, что, естественно, порождает некоторые вопросы от пользователей. Например, не пойдет ли платформа по тому же пути, что и X?

Почему пользователи взволнованы

Проблема возникла из-за искусственного интеллекта, а точнее тот факт, что людям не нравится, что их твиты вдруг стали источником обучающих данных для ИИ Grok Илона Маска. Компания Bluesky, которая резко выросла после выборов в США, заявила в пятницу, что не будет тренировать генеративный ИИ на публикациях своих пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Bluesky.

Смотрите также Илон Маск может сделать ИИ Grok бесплатным для всех, но с неприятными ограничениями

Это заявление резко контрастирует с политикой X и даже Meta, которая может использовать Threads для обучения собственного ИИ Llama. Вероятно, не случайно заявление Bluesky появилось в тот самый день, когда вступили в силу новые условия предоставления услуг X, позволяющие сторонним партнерам тренироваться на сообщениях пользователей соцсети.

Многие художники и создатели нашли свой дом на Bluesky, и мы слышим их беспокойство по поводу того, что другие платформы тренируются на их данных. Мы не используем ваш контент для обучения генеративного ИИ и не намерены этого делать,

– написали разработчики Bluesky.

В следующем посте появилось уточнение, в каких сферах и для каких целей применяют ИИ. Компания говорит, что он привлечен только для модерации контента и формирования ленты Discover (аналог рекомендаций, который можно добавить в ленту только по желанию).

Bluesky использует искусственный интеллект для модерации контента, что помогает нам сортировать посты и защищать людей-модераторов от вредного контента. Ни одна из этих систем не является системой генеративного ИИ, обученной на пользовательском контенте,

– говорится в сообщении.

Однако не все так просто, ведь в этом случае речь идет лишь о собственном использовании пользовательских данных. Bluesky – маленькая компания, которая не обладает большими капиталами, поэтому никто и не ожидал, что она объявит о разработке собственного ИИ. Однако политика использования сайта, которая диктует, что посторонние лица могут изымать с платформы, не препятствует OpenAI, Google и другим компаниям, разрабатывающим генеративные модели, сканировать ее данные. Компания объясняет это открытым и публичным характером платформы.

Эмили Лю, пресс-секретарь Bluesky, сказала: "Мы хотели бы сделать все возможное, чтобы сторонние организации уважали согласие пользователей, и активно обсуждаем в команде, как этого достичь". Таким образом пока компания полагается только на добрую волю разработчиков ИИ, но собирается каким-то образом заблокировать несанкционированное считывание данных в соцсети.

Bluesky быстро растет

Напомним, Bluesky за последние несколько дней достиг новой отметки в количестве пользователей, после того, как только за один день на платформе зарегистрировался целый миллион человек. Тогда компания объявила о пороге в 15 миллионов пользователей. На следующий день официальная страница сообщила, что "рост не замедляется". Этой ночью, 18 ноября, было объявлено о достижении отметки в 19 миллионов пользователей.

Аналитическая компания SimilarWeb сообщила, что всплеск регистраций в Bluesky совпал со всплеском деактивации аккаунтов X. Компания обнаружила, что "более 115 000 американских посетителей деактивировали свои страницы" только 7 ноября – больше, чем в "любой предыдущий день пребывания Илона Маска в должности".