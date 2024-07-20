Что произошло

Владелец компании Envy Auto Group говорит, что это первая в его опыте кража. Сразу шесть человек проникли в салон и похитили старенький BMW M6, который "имеет большую сентиментальную ценность". Майкл Палаццоло объяснил, что он "прошел несколько автомобильных выставок и отложил все призовые деньги, чтобы купить [эту] машину".

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Сначала воры кружили вокруг автосалона около 30 минут. Затем, используя джип, угнанный у другого дилера, выломали дверь гаража. После этого шесть человек вышли из джипа, чтобы найти ключи от дорогих спортивных машин, которые находились в салоне.

Сначала видео показывает, как они копаются в столе, далее подходят к машинам, которые стоят прямо возле окон, а потом один из угонщиков садится в BMW и просто выезжает на улицу, перед этим столкнувшись с другим автомобилем, который стоял позади него.

Момент угона: видео

Судя по роликам, преступники нашли ключи и от других машин, но не успели или не захотели брать больше.

Майкл Палаццоло нашел свой BMW M6 через некоторое время после того, как отследил его с помощью Apple Airtag.

Автомобиль поврежден и не подлежит восстановлению,

– сказал он журналистам, добавляя, что "могло быть намного хуже" учитывая то, что внутри находились машины значительно дороже, чем та, которую забрали угонщики.

За рулем угнанного автомобиля ценой в 65 000 долларов был 14-летний мальчик. Его уже задержали. О нем известно немного. Полиция говорит, что банда действует только в Детройте и в основном разбирает угнанные автомобили. В целом они ворвались в 8 салонов, и украли 4 машины.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.