Що сталося

Власник компанії Envy Auto Group каже, що це перша в його досвіді крадіжка. Відразу шестеро осіб проникли в салон і викрали старенький BMW M6, який "має велику сентиментальну цінність". Майкл Палаццоло пояснив, що він "пройшов кілька автомобільних виставок і відклав усі призові гроші, щоб купити [цю] машину".

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Спочатку злодії кружляли навколо автосалону близько 30 хвилин. Потім, використовуючи джип, викрадений у іншого дилера, виламали двері гаража. Після цього шість осіб вийшли з джипа, щоб знайти ключі від дорогих спортивних машин, які перебували в салоні.

Спочатку відео показує, як вони копирсаються в столі, далі підходять до машин, які стоять прямо біля вікон, а потім один з викрадачів сідає в BMW і просто виїжджає на вулицю, перед цим зіштовхнувшись з іншим автомобілем, який стояв позаду нього.

Момент викрадення: відео

Судячи з роликів, злочинці знайшли ключі й від інших машин, але не встигли або не захотіли брати більше.

Майкл Палаццоло знайшов свій BMW M6 через деякий час після того, як відстежив його за допомогою Apple Airtag.

Автомобіль пошкоджений і не підлягає відновленню,

– сказав він журналістам, додаючи, що "могло бути набагато гірше" з огляду на те, що всередині знаходилися машини значно дорожчі, ніж та, яку забрали викрадачі.

За кермом викраденого автомобіля ціною в 65 000 доларів був 14-річний хлопчик. Його вже затримали. Про нього відомо небагато. Поліція каже, що банда діє лише в Детройті й здебільшого розбирає викрадені автомобілі. Загалом вони вдерлися до 8 салонів, викравши 4 машини.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.