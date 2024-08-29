Сверхзвуковой самолет XB-1, который должен заменить Concorde, завершил второй полет повторив свой рекорд

Демонстрационный самолет XB-1 компании Boom Supersonic успешно завершил свой второй испытательный полет. 26 августа прототип XB-1, пилотируемый главным пилотом-испытателем Тристаном Бранденбургом, поднялся в небо над пустыней Мохаве в Калифорнии в рамках 15-минутного теста.

Вылетев из авиационно-космического порта Мохаве, XB-1 набрал высоту 3170 метров и развил скорость 445 км/ч, что соответствует скорости, достигнутой во время его первого испытательного полета, когда он летел на меньшей высоте 2170 метров.

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Цель полета

Этот полет был сосредоточен на первом втягивании и выпуске шасси, оценке управляемости самолета и тестировании новой цифровой системы повышения устойчивости, предназначенной для уменьшения крена и сохранения контроля в условиях торможения.

Кроме того, к правому крылу были прикреплены волокна ткани для мониторинга направления и силы воздушного потока.

Испытания XB-1: смотрите видео

Проект Overture

Испытания XB-1 происходит в рамках проекта по созданию Overture – сверхзвукового авиалайнера, который должен стать преемником Concorde.

Главной задачей Overture является устранение звукового бума во время сверхзвукового полета, что сделает его жизнеспособным для использования в США.

Будущий авиалайнер будет иметь оптимизированную аэродинамику, карбоновый композитный корпус, усовершенствованные сверхзвуковые двигатели и систему дополненной реальности для навигации во время взлета и посадки.

Boom Supersonic планирует осуществить около 10 дозвуковых полетов на постепенно растущих высотах и скоростях, чтобы полностью протестировать все системы и гарантировать безопасность аппарата перед тем, как перейти в дозвуковой и сверхзвуковой режимы полета.

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Как только XB-1 достигнет сверхзвуковой скорости, дальнейшие испытания будут проведены в сверхзвуковом коридоре Блэк Маунтин на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.