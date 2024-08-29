Вилетівши з авіаційно-космічного порту Мохаве, XB-1 набрав висоту 3170 метрів і розвинув швидкість 445 км/год, що відповідає швидкості, досягнутій під час його першого випробувального польоту, коли він летів на меншій висоті 2170 метрів.

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Мета польоту

Цей політ був зосереджений на першому втягуванні та випусканні шасі, оцінці керованості літака та тестуванні нової цифрової системи підвищення стійкості, призначеної для зменшення крену та збереження контролю в умовах гальмування.

Крім того, до правого крила були прикріплені волокна тканини для моніторингу напрямку і сили повітряного потоку.

Випробування XB-1: дивіться відео

Проєкт Overture

Випробування XB-1 відбувається в рамках проєкту зі створення Overture – надзвукового авіалайнера, який має стати наступником Concorde.

Головним завданням Overture є усунення звукового буму під час надзвукового польоту, що зробить його життєздатним для використання в США.

Майбутній авіалайнер матиме оптимізовану аеродинаміку, карбоновий композитний корпус, вдосконалені надзвукові двигуни та систему доповненої реальності для навігації під час зльоту та посадки.

Boom Supersonic планує здійснити близько 10 дозвукових польотів на поступово зростаючих висотах і швидкостях, щоб повністю протестувати всі системи і гарантувати безпеку апарату перед тим, як перейти в дозвуковий і надзвуковий режими польоту.

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Як тільки XB-1 досягне надзвукової швидкості, подальші випробування будуть проведені в надзвуковому коридорі Блек Маунтін на авіабазі Едвардс в Каліфорнії.