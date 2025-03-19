Застрявшие на МКС астронавты NASA наконец-то вернулись на Землю

В среду, 19 марта, в 01:57 по киевскому времени космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе недалеко от побережья Флориды. На его борту находились в том числе двое американских астронавтов Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые вернулись с Международной космической станции (МКС) после более девяти месяцев пребывания в космосе.

Корабль Crew Dragon с экипажем покинул МКС во вторник. Также в капсуле на Землю вернулись еще один американский астронавт и российский космонавт, рассказывает 24 Канал.

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Как астронавты оказались "в ловушке" на МКС

Барри Уилмор и Сунита Уильямс отправились к МКС еще в июне 2024 года на борту корабля Boeing Starliner, который должен был стать альтернативой SpaceX Crew Dragon для пилотируемых миссий NASA. Однако этот полет оказался проблемным: Starliner столкнулся с рядом технических неисправностей, среди которых оказались утечка гелия в системе движения и некорректная работа двигателей ориентации.

Несмотря на сложности, кораблю удалось присоединиться к МКС, а Уилмор и Уильямс присоединились к экипажу станции. Однако из-за технических проблем Starliner не смог вернуть астронавтов на Землю.

NASA приняло решение оставить экипаж на МКС на неопределенный срок, пока не будет найден безопасный способ их возвращения. В результате, вместо запланированной короткой миссии, их пребывание в космосе затянулось на девять месяцев.

Девять месяцев на орбите: чем занимались астронавты

Уилмор и Уильямс присоединились к научным исследованиям и экспериментам, которые проводились на борту станции. За это время они приняли участие в десятках экспериментов, в частности в испытаниях биопринтинга тканей, исследованиях влияния микрогравитации на человеческий организм и тестировании новых материалов для будущих миссий на Луну и Марс.

Кроме того, астронавты поддерживали техническое состояние станции и выполняли работы в открытом космосе. Уильямс, например, вместе с коллегой установили заплатки на поврежденные участки светофильтров на рентгеновском телескопе NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), заменили отражатель на одном из международных стыковочных адаптеров и проверили зоны доступа и инструменты для разъемов, которые астронавты будут использовать для будущего обслуживания альфа-магнитного спектрометра.

Возвращение на Землю

Из-за задержки с ремонтом Starliner NASA решило вернуть астронавтов с помощью другого корабля – SpaceX Crew Dragon. Он пристыковался к МКС в марте 2025 года, и вместе с Уилмором и Уильямс на борту оказались также Ник Гейг, еще один астронавт NASA, и российский космонавт.

Капсула Crew Dragon отстыковалась от станции и провела несколько часов в полете перед тем, как войти в атмосферу Земли. Приводнение в Мексиканском заливе прошло без осложнений, после чего команду подняли на борт спасательного судна.

Что дальше?

После возвращения на Землю астронавты пройдут реабилитацию – после длительного пребывания в условиях микрогравитации организм нуждается в адаптации к земным условиям. Ожидается, что NASA проведет дополнительный анализ всех проблем с Boeing Starliner, чтобы определить его дальнейшую судьбу как пилотируемого корабля.

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Между тем на борту МКС остался новый экипаж, в состав которого входят астронавты NASA Дональд Петтит, Энн Макклейн и Николь Айерс, российские космонавты и представитель японского космического агентства JAXA Такуя Ониши. Их миссия продлится несколько месяцев, а следующее возвращение экипажа на Землю запланировано на лето 2025 года.