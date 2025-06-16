В интервью для подкаста The Times Tech Симиатковски отметил, что внедрение ИИ будет иметь серьезные последствия для профессий, которые традиционно считались защищенными от автоматизации, информирует 24 Канал.

Смотрите также ChatGPT сломался и "пол интернета" впало в истерику

По его словам, это может вызвать "по меньшей мере краткосрочную рецессию".

К сожалению, я не вижу, как мы можем избежать этого, учитывая то, что происходит с технологической точки зрения,

– добавил он, комментируя потерю рабочих мест и экономический спад.

Следует отметить, что Симиатковски, вероятно, прав в своих прогнозах, ведь экономика Соединенных Штатов уже давно движется к рецессии. Кроме того, уровень безработицы частично обусловлен массовыми увольнениями из-за захвата ИИ со стороны таких руководителей, как он сам.

Противоречивые действия Klarna

Эти заявления выглядят особенно вызывающими, учитывая недавние действия самого Симиатковски. Недавно в интервью Bloomberg он признался, что планирует вернуть часть из 700 сотрудников службы поддержки клиентов, которых ранее заменил ИИ в 2024 году.

Причина? По его словам, ИИ работает на "более низком уровне качества", чем люди. И хотя представитель PR Klarna позже утверждал, что это "неправильная цитата", понятно, что сегодня ИИ ассистенты и боты поддержки не способны удовлетворить столь высокий уровень качества предоставления услуг, как это делают люди.

Несмотря на поспешное внедрение ИИ в собственном бизнесе, CEO Klarna убежден, что технология в конце концов достигнет нужного уровня.

Почти каждый день я получаю письма от других генеральных директоров технологических или крупных компаний, которые также видят возможности для повышения эффективности и хотят обменяться опытом,

– рассказал он в подкасте.

По его подсчетам, количество рабочих мест, о которых говорится в этих письмах, является значительным.

Человеческий труд в эру искусственного интеллекта

Симиатковски, как и многие другие сторонники ИИ, считает, что со временем "ценность человеческого труда" будет только расти. Он убежден, что живые работники смогут предоставлять услуги "гораздо более высокого качества", но только после того, как овладеют новыми навыками, которые, однако, могут устареть в неопределенном будущем.

Этот шведский CEO является, пожалуй, идеальным примером руководителя, который активно продвигает ИИ. К сожалению, многие другие воспринимают подобные прогнозы как неоспоримую истину, что лишь усиливает тренд на замену человеческого труда технологиями.

В конце концов, CEO DeepMind, например считает, что ИИ позволит нам колонизировать галактику. В то же время многие исследователи скептически относятся к возможности появления "искусственного общего интеллекта" и считают, что современные языковые модели переоценены, а развитие ИИ может усилить неравенство.

Возврата нет

Если судить по количеству предложений от компаний и так называемых "экспертов", которые поступают в редакции технологических изданий, можно прийти к выводу, что замена людей ИИ выглядит неизбежной. Однако пока, с учетом современных возможностей ИИ, такие сообщения часто воспринимаются скорее иронично.

В то же время следует понимать, что технология искусственного интеллекта будет постоянно развиваться. Это очень хорошо заметно, если оглянуться на не такое уж и далекое прошлое. Каждую неделю появляются различные инструменты на базе ИИ, а топовые компании в отрасли предлагают новые модели все чаще.

И хотя искусственный интеллект сегодня далек от описанного в научно-фантастических рассказах и является лишь продвинутым алгоритмом – он все лучше и лучше выполняет то, что мы на него возлагаем. Поэтому тем, кто считает это очередным технологическим пузырем, который со временем лопнет, стоит лучше заглянуть в реальность и понять, что возврата назад нет.