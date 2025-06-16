В інтерв’ю для подкасту The Times Tech Сіміатковскі зазначив, що впровадження ШІ матиме серйозні наслідки для професій, які традиційно вважалися захищеними від автоматизації, інформує 24 Канал.

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За його словами, це може спричинити "щонайменше короткострокову рецесію".

На жаль, я не бачу, як ми можемо уникнути цього, враховуючи те, що відбувається з технологічного погляду,

– додав він, коментуючи втрату робочих місць і економічний спад.

Слід зазначити, що Сіміатковскі, ймовірно, має рацію в своїх прогнозах, адже економіка Сполучених Штатів вже давно рухається до рецесії. Крім того, рівень безробіття частково зумовлений масовими звільненнями через захоплення ШІ з боку таких керівників, як він сам.

Суперечливі дії Klarna

Ці заяви виглядають особливо зухвалими, враховуючи нещодавні дії самого Сіміатковскі. Нещодавно в інтерв’ю Bloomberg він зізнався, що планує повернути частину з 700 співробітників служби підтримки клієнтів, яких раніше замінив ШІ у 2024 році.

Причина? За його словами, ШІ працює на "нижчому рівні якості", ніж люди. І хоча представник PR Klarna пізніше стверджував, що це "неправильна цитата", зрозуміло, що сьогодні ШІ асистенти та боти підтримки не здатні задовільнити настільки високий рівень якості надання послуг, як це роблять люди.

Попри поспішне впровадження ШІ у власному бізнесі, CEO Klarna переконаний, що технологія зрештою досягне потрібного рівня.

Майже щодня я отримую листи від інших генеральних директорів технологічних чи великих компаній, які також бачать можливості для підвищення ефективності та хочуть обмінятися досвідом,

– розповів він у подкасті.

За його підрахунками, кількість робочих місць, про які йдеться в цих листах, є значною.

Людська праця в еру штучного інтелекту

Сіміатковскі, як і багато інших прихильників ШІ, вважає, що з часом "цінність людської праці" лише зростатиме. Він переконаний, що живі працівники зможуть надавати послуги "набагато вищої якості", але лише після того, як опанують нові навички, які, однак, можуть застаріти в невизначеному майбутньому.

Цей шведський CEO є, мабуть, ідеальним прикладом керівника, який активно просуває ШІ. На жаль, багато інших сприймають подібні прогнози як незаперечну істину, що лише підсилює тренд на заміну людської праці технологіями.

Зрештою, CEO DeepMind, наприклад вважає, що ШІ дозволить нам колонізувати галактику. Водночас багато дослідників скептично ставляться до можливості появи "штучного загального інтелекту" та вважають, що сучасні мовні моделі переоцінені, а розвиток ШІ може посилити нерівність.

Вороття нема

Якщо судити за кількістю пропозицій від компаній та так званих "експертів", які надходять до редакцій технологічних видань, можна дійти висновку, що заміна людей ШІ виглядає неминучою. Проте наразі, з урахуванням сучасних можливостей ШІ, такі повідомлення часто сприймаються радше іронічно.

Водночас варто розуміти, що технологія штучного інтелекту невпинно розвиватиметься. Це дуже добре помітно, якщо озирнутися на не таке вже й далеке минуле. Щотижня з'являються різноманітні інструменти на базі ШІ, а топові компанії в галузі пропонують нові моделі все частіше.

І хоч штучний інтелект сьогодні далекий від описаного у науково-фантастичних оповіданнях і є лише просунутим алгоритмом – він все краще і краще виконує те, що ми на нього покладаємо. Тож тим, хто вважає це черговою технологічною бульбашкою, яка з часом лусне, варто краще зазирнути в реальність і зрозуміти, що вороття назад нема.