Для пользователей во всем мире: Илон Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле"

Миллиардер Илон Маск скоро презентует умный искусственный интеллект на базе своей социальной сети Х. По его словам, этот ИИ "способен рассуждать лучше, чем все существующие модели".

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на пост Маска. Новый искусственный интеллект разрабатывает компания xAI.

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Илон Маск презентует Grok 3

Обновленная модель искусственного интеллекта Grok может предлагать решения, которые неочевидны даже для команды его разработчиков. Этот чат-бот, по словам Илона Маска, демонстрирует "сообразительность, что пугает". ИИ может анализировать и предвидеть ошибки, а также знает, как их предотвратить.

Исключительную модель ИИ мир увидит 17 – 18 февраля.

Grok 3 выйдет с живой демонстрацией в понедельник вечером в 20:00 по тихоокеанскому времени (18 февраля в 06:00 по Киеву – 24 Канал). Самый умный искусственный интеллект на Земле,

– сообщил Маск.

Чат-бот в соцсети Х работает быстрее чем привычный нам ChatGPT, он может давать ответы на текстовые запросы, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом. Также Grok может в реальном времени брать информацию с Х, что является важным преимуществом перед другими похожими чат-ботами. Илон Маск добавляет, что алгоритм к тому же склонен к сарказму и юмору. У Grok практически нет цензуры, он дает ответы на те темы, которые другие нейросети игнорируют.



С декабря 2024 года доступ к этому ИИ открыт для всех пользователей. Зайти в Grok AI можно из интерфейса X. Вкладка с ботом расположена в левом блоке под сообщениями.

В Х работает умный чат-бот / Скриншот

Напомним, Илон Маск решил запустить Grok 3 на фоне обсуждений относительно китайской нейросети DeepSeek, которая стала очень популярной в январе среди пользователей.