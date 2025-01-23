Что происходит

Согласно сообщениям, проблемы начались около двух часов и продолжаются до сих пор. Сообщения поступают из Португалии, Кореи, США, Украины и многих других стран, сообщает 24 Канал со ссылкой на Downdetector.

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Если вы попытаетесь зайти на сайт ChatGPT, то увидите сервисное сообщение о "неисправном шлюзе" и ошибку на сервере.



Сбой в работе ChatGPT / Скриншот 24 Канала

Компания еще не комментировала этот инцидент и вряд ли будет. Последний крупный сбой в работе сервиса произошел 26 декабря. Тогда вечером система также не работала по всему миру, а вместе с ней "прилегли" Microsoft Office 365, Teams, Outlook и Xbox Live.

Хотя компания выпустила тогда комментарий о том, что она знает о сбое, его причины не объяснили, а лишь пообещали все исправить.

По состоянию на 14:30 сайт показывает ошибку "503 Сервис временно недоступен".