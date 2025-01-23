Що відбувається

Згідно з повідомленнями, проблеми почалися близько другої години й тривають досі. Повідомлення надходять з Португалії, Кореї, США, України та багатьох інших країн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Downdetector.

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Якщо ви спробуєте зайти на сайт ChatGPT, то побачите сервісне повідомлення про "несправний шлюз" та помилку на сервері.



Збій у роботі ChatGPT / Скриншот 24 Каналу

Компанія ще не коментувала цей інцидент і навряд чи буде. Останній великий збій у роботі сервісу стався 26 грудня. Тоді ввечері система також не працювала по всьому світу, а разом із нею "прилягли" Microsoft Office 365, Teams, Outlook та Xbox Live.

Хоча компанія випустила тоді коментар про те, що вона знає про збій, його причини не пояснили, а лише пообіцяли все виправити.

Станом на 14:30 сайт показує помилку "503 Сервіс тимчасово недоступний".