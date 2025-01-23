УКР РУС
23 января 2025, 14:23
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ChatGPT не работает по всему миру

Александр Гайдамашко

Пользователи со всего мира сообщают, что сайт ChatGPT не работает уже около 20 минут.

Что происходит

Согласно сообщениям, проблемы начались около двух часов и продолжаются до сих пор. Сообщения поступают из Португалии, Кореи, США, Украины и многих других стран, сообщает 24 Канал со ссылкой на Downdetector.

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Если вы попытаетесь зайти на сайт ChatGPT, то увидите сервисное сообщение о "неисправном шлюзе" и ошибку на сервере.


Сбой в работе ChatGPT / Скриншот 24 Канала

Компания еще не комментировала этот инцидент и вряд ли будет. Последний крупный сбой в работе сервиса произошел 26 декабря. Тогда вечером система также не работала по всему миру, а вместе с ней "прилегли" Microsoft Office 365, Teams, Outlook и Xbox Live.

Хотя компания выпустила тогда комментарий о том, что она знает о сбое, его причины не объяснили, а лишь пообещали все исправить.

По состоянию на 14:30 сайт показывает ошибку "503 Сервис временно недоступен".