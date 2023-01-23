Халявы не будет: OpenAI поможет учителям обнаруживать работы, написанные с помощью ChatGPT
Источник:Business Insider
Компания OpenAI создала бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT, который приобрел большую популярность. Его уже начали использовать студенты и учащиеся для написания домашних заданий и работ. Пока учителя жалуются, в OpenAI пообещали помогать педагогам выявлять работу их ИИ в домах школьников.
Гендиректор компании Сэм Альтман отметил, что они работают над решением, которое поможет проверять работу учащихся на наличие сгенерированных фрагментов с помощью искусственного интеллекта. Впрочем, как предупредил Альтман, 100% гарантии успеха метода никто дать не сможет.
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Возможны способы, с помощью которых мы можем помочь учителям с большой вероятностью выявлять продукты системы, подобно GPT. Но, честно говоря, достаточно целеустремленный человек их легко обойдет,
– сообщил Альтман.
Вместе с тем Альтман подчеркнул, что тексты созданы с использованием искусственного интеллекта и реальность к которой нам следует приспособиться, как в свое время, учителям пришлось привыкнуть к использованию калькуляторов на уроках математики.
В настоящее время компания работает над созданием решений, которые можно было бы применить для маркировки сгенерированного текста ChatGPT. Вероятно, со временем появится что-то вроде технологии водяных знаков, но, как предупредил Альтман, полностью полагаться на такие инструменты нельзя.
Запретить или разрешить
Запрет использования ChatGPT вызвал ряд дискуссий – особенно среди учителей. Не все согласны с тем, что использование искусственного интеллекта при подготовке к урокам является отрицательным фактором. Часть педагогов утверждают, что ИИ может безвозвратно изменить систему образования, а значит, нужно менять и методы обучения учащихся в целом.
Альтман отметил, что хотя учителей не устраивает использование ChatGPT для приготовления домашних заданий, этот чат-бот может быть личным репетитором для каждого ребенка. Кроме того, чат-бот может стать уникальным инструментом обучения.
Я бы предпочел, чтобы ChatGPT научил меня чему-то, чем самому читать учебник,
– говорит Альтман.
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Несколько слов о ChatGPT
ChatGPT – это чат-бот на основе искусственного интеллекта, запрограммированный на имитацию человеческого разговора.
ИИ стал доступным общественности 30 ноября на сайте OpenAI, и хотя он все еще находится на стадии исследовательского обзора, пользователи могут зарегистрироваться и протестировать его бесплатно.
ChatGPT использует языковую технологию GPT-3.5 – обширную модель искусственного интеллекта от OpenAI, обученную на огромном количестве текстовых данных из разных источников.
Бот может похвастаться диалоговым форматом, позволяющим пользователям предоставлять как простые, так и сложные инструкции, которым ChatGPT научен следовать, и давать подробный ответ на них – компания обещает, что он даже может отвечать на дополнительные вопросы и признавать, когда он совершил ошибку.
Наиболее примечательно, что ChatGPT может генерировать сложный код на Python и писать эссе на уровне колледжа. Это усугубляет беспокойство, что такая технология может заменить людей, таких как журналисты или программисты, в будущем.
Программа имеет свои ограничения, в частности, базу знаний, которая заканчивается в 2021 году, склонность давать неправильные ответы, постоянно использовать одни и те же фразы.
Бот может получить одну версию вопроса, сказать, что не может на него ответить, но после перефразирования может ответить без проблем.