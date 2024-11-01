OpenAI запустила поисковую систему ChatGPT Search: как она работает

После ограниченного тестирования новой функции, которая изначально называлась SearchGPT, OpenAI наконец официально запустила возможности поиска в реальном времени в составе чат-бота ChatGPT. Ожидается, что свежая опция станет серьезным ударом по Google. На что же способен новый поисковик?

Доступность

Поиск в ChatGPT доступен уже сейчас для платных подписчиков ChatGPT Plus и Team. В ближайшие несколько недель его откроют для тарифных планов Enterprise и Edu. Помимо сайта, его также можно опробовать в приложениях для iOS и Mac. К счастью, ограниченная доступность продлится недолго. Ожидается, что все остальные пользователи, которые не покупали подписку, и даже те, что не вошли в учетную запись, смогут воспользоваться поиском в ближайшие месяцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

Смотрите также Попросите ChatGPT создать ваш образ из памяти и будете удивлены

Как работает поиск в ChatGPT

Новая функция ищет в интернете в ответы на ваши запросы, сделанные на естественном языке, предоставляя "быстрые и своевременные ответы со ссылками на релевантные источники". Это почти такой же поиск, как с Google, но прокачанный с помощью искусственного интеллекта, благодаря чему вы получаете более актуальные результаты, сочетая лучшее из чат-ботов и поиска.

Хотя ChatGPT всегда использовался как поисковая система, он никогда не был создан для этой цели. Дело в том, что если вы раньше просили ИИ найти что-то для вас и дать ссылку на источник, он, конечно, мог это сделать, но это была лишь имитация, ведь искусственный интеллект обращался к собственной заученной базе данных, а она является статической, ограниченной во времени. Например, если вы спрашиваете его о каком-то новом событии, то он не сможет вам о нем рассказать, потому что его учебные данные, условно, заканчиваются в начале 2024 года. Все, что было дальше, ему неизвестно, поскольку OpenAI еще не загрузила в него последние обновления интернета. Таким образом он может разве что придумать для вас информацию и даже сгенерировать ссылку, которая никуда не приведет.

Так было до вчерашнего дня, когда поиск в ChatGPT наконец запустился. Это потребовало от компании внести некоторые обновления в работу системы. Вот как OpenAI объясняет это: "ChatGPT теперь может осуществлять поиск в интернете гораздо лучше, чем раньше. Вы можете получать быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники, для поиска которых раньше вам пришлось бы обращаться к поисковой системе. Это сочетает в себе преимущества интерфейса естественного языка с актуальными спортивными результатами, новостями, биржевыми котировками и прочим. ChatGPT осуществит поиск в Интернете на основе вашего запроса, или вы можете выбрать поиск вручную, нажав на иконку веб-поиска".



Пример работы ChatGPT Search / Фото 9to5Mac

OpenAI сотрудничает с поставщиками новостей и данных, чтобы предоставлять информацию в режиме реального времени и упаковывать ее в новые специальные дизайны для определенных типов контента. Например, вы увидите особые визуальные эффекты, когда поиск касается спортивных результатов новостей, акций, погоды и карт.

Важно, что ваши чаты в ChatGPT теперь сопровождаются ссылками на источники. Таким образом, вы можете глубже погрузиться в исходный материал, из которого осуществляется поиск.



Под каждым ответом ChatGPT Search вы увидите кнопку "Источники" / Фото OpenAI

Почему этот поиск лучше, чем в Google

Большим преимуществом поиска в ChatGPT является то, что вы можете давать искусственному интеллекту развернутое описание с конкретными деталями того, что вы хотите найти. Например, Если для Google вы напишете запрос "Как пользоваться обогревателем", то в ChatGPT Search это может выглядеть так: "Найди мне инструкцию о том, как пользоваться обогревателем, которая будет содержать советы по его наилучшему расположению в квартире и возможным опасностям. Статья не должна быть на русском языке. Ищи материалы только за последние полгода". То есть вы можете описать все ваши потребности, которые поисковый от Google никогда не поймет.

Что лежит в основе ChatGPT Search

OpenAI говорит, что ChatGPT Search использует доработанную версию GPT-4o, которая прошла обучение "с использованием новых методов синтетической генерации данных". Это включало в себя дистилляцию результатов из предыдущей версии OpenAI o1-preview. Эта модель намного медленнее GPT-4o, поэтому, возможно, тренировка на ней (а не непосредственное использование) поможет новой функции улучшить некоторые навыки рассуждения, не задумываясь надолго над ответами.

Компания использовала отзывы от тестового запуска SearchGPT, чтобы лучше настроить эту функцию: "Мы перенесли лучшее из опыта SearchGPT в ChatGPT", – написали в компании.

Это еще не все

Кроме распространения новой функции для новых пользователей, поиск ChatGPT также планирует совершенствоваться в определенных ключевых сферах в будущем. В своем сообщении о запуске OpenAI упоминает следующее:

Улучшения, ориентированы на шопинг.

Специфические функции для путешествий.

Более глубокие исследовательские возможности.

Расширенная голосовая поддержка.

Позже в этом году, с выходом iOS 18.2, ChatGPT будет интегрирован в Siri и инструменты для написания сообщений на устройствах Apple. Это означает, что пользователи Apple вскоре также получат доступ к возможностям поиска, встроенных в существующее программное обеспечение iOS, iPadOS и macOS.