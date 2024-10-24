Память ChatGPT

В феврале 2024 года компания OpenAI обновила ChatGPT функцией "Память". Она дала системе искусственного интеллекта возможность сохранять все мелочи, о которых вы общались в своих диалогах. Как и реальный человек, ChatGPT теперь может вспоминать это взаимодействие. 24 Канал собрал несколько советов о том, как вы можете этим воспользоваться, а также что делать, если вам это не нравится.

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Стоит сразу отметить, что ChatGPT на самом деле не понимает, что сохраняет, потому что для него это только текст. Поэтому в его памяти обязательно будут вещи, которые не касаются вас. Например, если вы когда-то просили его создать логотип для гипотетической кофейни, он может до сих пор "считать", что вы владеете кофейней. Проще говоря, на самом деле результат, который вам выдаст ИИ на запрос будет не вашей реальной характеристикой, а компиляцией тем ваших разговоров. Даже если вам не интересна тема экологии, но вы однажды спросили что-то о глобальном потеплении, потому что имели в этом временную потребность, система может изобразить вас, как любителя природы.

Чтобы получить представление о том, как ChatGPT может "видеть" вас, вам нужно включить функцию памяти, если вы этого еще не сделали . Нажмите на иконку вашего профиля, откройте "Настройки" и перейдите на вкладку "Персонализация". Затем включите функцию "Память".

. Нажмите на иконку вашего профиля, откройте "Настройки" и перейдите на вкладку "Персонализация". Затем включите функцию "Память". Если эта функция была отключена, то у вас, к сожалению, ничего не получится. Вам сначала нужно будет попользоваться ChatGPT некоторое время, чтобы накопить определенную "память", иначе вы получите сообщение об ошибке, когда попросите программу создать ваше изображение.

Если вы использовали ChatGPT с включенной опцией "Память" в течение некоторого времени, вы можете воспользоваться следующим запросом: "На основе данных, которые ты имеешь обо мне, и всех наших прошлых взаимодействий, можешь ли ты создать портрет, который отражает мою личность?" Если ИИ выдает вам только текст, в следующем сообщении уточните, что вам нужно именно изображение: "Мог бы ты сделать именно графический портрет, то есть в виде картинки?".

В целом это просто веселая забава, которая позволит вам понять, что о вас знает ИИ. Вы также можете попросить изображение полной противоположности того, кем вы есть – весьма интересный опыт.

Управление памятью

Вы можете удалить те или иные данные из памяти ChatGPT. Когда система что-то о вас запоминает, то прямо в диалоге вы будете видеть оповещение "Память обновлена". Наведя курсор, вы увидите подробности и возможность управлять памятью.

Также в это меню можно попасть через настройки. Нажмите на иконку вашего профиля, откройте "Настройки" и перейдите на вкладку "Персонализация". Там в блоке "Память" нажмите на кнопку "Управлять".

В таблице можно будет увидеть главные тезисы, но на самом деле ИИ делает выводы из гораздо большего количества данных – например, из того, как часто вы к нему обращаетесь, как формулируете свои мысли, или просите что-то уточнить, насколько глубоко погружаетесь в вопрос. Вы можете удалить каждый тезис в таблице отдельно или сразу все красной кнопкой ниже.