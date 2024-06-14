Искусственный интеллект упрощает жизнь

Генеративный ИИ обещает нам большие возможности, но одним из самых больших его подарков станет высвобождение времени, которое мы раньше тратили на рутинную работу. Это уже частично произошло с многочисленными функциями, которые разработчики добавляют в свои системы, но в будущем мы сможем передать нейросети еще больше работы.

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Есть несколько способов использования ChatGPT для экономии времени, но ваш опыт может варьироваться в зависимости от того, какие именно задачи вам нужно выполнить, и сколько из них вы готовы делегировать. Чат-бот от Open AI неоднократно доказывал свои возможности в создании шаблонных текстов с автокоррекцией и довольно странных изображений, которые часто игнорируют законы физики. Однако существуют также многочисленные другие задачи, за которые он может взяться, кроме создания странной поэзии. Вот несколько идей.

Отправка электронных писем.

Не тратьте время на написание писем, если вам до сих пор нужно это почему-то делать. Пусть ChatGPT сделает это за вас. Просто укажите контекст того, что вы хотите сказать, и стиль, в котором вы хотите это сказать. Искусственный интеллект создаст текст в соответствии с вашим запросом без проблем.

Минусом такого подхода является то, что иногда он может звучать не совсем естественно, поэтому если вы хотите написать родителям, то стоит внести немного собственного контекста.

Подытоживание статей.

Это может очень сэкономить ваше время. Наведите ChatGPT на статью в интернете или документ на вашем компьютере, и программа выдаст краткий итог с главными идеями, выделив значимые тезисы, избавляя от необходимости просматривать весь текст самостоятельно.

Для тех, кто обрабатывает большие объемы информации это незаменимая функция, которая освободит вам далеко не одну минуту.

Кстати, стоит отметить, что скоро в браузерах могут появиться встроенные функции суммирования и резюмирования длинных статей, поскольку сейчас такая тестируется в Google Chrome. Если все пройдет успешно, можно рассчитывать, что и другие последуют этому примеру.

Обработка и кодирование данных.

Если вам нужно пережевывать данные или структурировать их по-новому в рамках вашей повседневной работы, ChatGPT может помочь вам во многих ситуациях. Например, вы можете попросить его поискать в данных закономерности, представить что-то в формате HTML или создать формулу Excel или Google Sheets для обработки данных, которые у вас есть.

Это может сэкономить ваше время на ручное кодирование того, что вам нужно, даже если вы знаете код. Стоит помнить, что чат-боты с искусственным интеллектом не являются безошибочными и могут иногда выдавать ошибки, поэтому проверка результата никогда не помешает. Возможно, там придется внести некоторые минимальные изменения, однако все равно это сэкономит вам время, потому что не нужно ничего делать с нуля.

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Используйте ChatGPT, чтобы лучше планировать свое время.

Другой подход заключается в том, чтобы попросить ChatGPT планировать ваше время. Это работает лучше, когда вы задаете конкретный и детализированный запрос, иначе просто получите много текстовых сообщений общего характера вроде "определите приоритеты ваших задач" и "ограничьте отвлекающие факторы". Если вы хотите, чтобы чат-бот был максимально полезным, расскажите ему о своем плане.

Используйте ИИ, чтобы спланировать поездку.

На самом деле значительно лучшей рекомендацией будет использование для этой цели Vacation planner в Copilot от Microsoft, но учитывая, что они построены на одной и той же де языковой модели GPT, результат должен быть одинаково хорошим. Единственная разница в том, что раздел Vacation planner в Copilot уже настроен на планирование отпуска, поэтому вам достаточно перейти в соответствующее меню справа и сказать чат-боту, куда вы хотите поехать, тогда как с ChatGPT нужно будет сформулировать более длинный и подробный запрос.

Кстати, в том же Copilot также есть разделы для планирования тренировок, готовки и даже дизайна.

Определение приоритетности задач.

Если вы предоставите ChatGPT список функций, он может посоветовать, какие из них являются наиболее важными и даже какие можно объединить. Чем больше информации вы предоставите, тем лучше будут результаты. Это может означать перечень необходимых вам инструментов, время, которое, по вашему мнению, займет каждое задание, или то, насколько вы мотивированы выполнять каждое задание.

Так, например, вы можете составить список работ, которые нужно выполнить по дому, от покраски забора до замены лампочки и уборки подъездной дорожки. Добавьте такую информацию, как сложность работы, инструменты, которые вам понадобятся, и даже прогноз погоды, и вы получите умное расписание от ChatGPT.

Воспользуйтесь кастомными GPT.

Отныне всем желающим в ChatGPT доступна новая вкладка "Ознакомиться с GPT", которая открывает доступ к узкоспециализированным моделям ИИ. Здесь вы найдете модели, которые уже натренированы на конкретные задачи – создание изображений, написание лучшего текста, работа с дизайном в Canva, создание логотипов, анализ данных, уход за растениями, образовательные системы, программирование, развлечения и десятки, если не сотни, других. Подберите для тебя то, что вам нужно.

Управление вашим расписанием.

Лента ChatGPT детализирует все ваши обязательства и может оптимизировать ваше расписание, экономя при этом время. Как и раньше, чем более детальной будет информация, тем лучше. Укажите, что у вас есть в календаре, что эти встречи предусматривают по времени на дорогу и подготовку, и что вам нужно, чтобы принимать в них участие.

Попытка совместить личные и рабочие обязательства — встречи, тренировки в спортзале, семейные путешествия, даже просмотр фильмов — дает неплохие результаты. Рекомендации по экономии времени обычно хорошо аргументированы (вы также можете добавить дополнительные детали, например, желание иметь больше личного времени или научиться новому хобби). Возможно, ChatGPT может выявить закономерности в вашем расписании, которые иначе вы бы не заметили.

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Оценка времени.

ChatGPT умеет определять, сколько времени займет выполнение отдельных задач — точнее, текст, на котором он тренируется, содержит несколько умных оценок от реальных людей. Если вы не знаете, сколько времени придется потратить на покраску целой комнаты или строительство домика для вашей собаки, ChatGPT может вам помочь.

Конечно, вам придется указать некоторые детали — например, размер вашей ванной комнаты, — но это может минимизировать риск того, что ваш график будет запутанным. К тому же искусственный интеллект подскажет вам, какие материалы и инструменты нужны для каждой работы, а это значит, что вы больше не будете тратить время из-за того, что у вас нет необходимых инструментов.