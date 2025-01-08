ChatGPT помог подозреваемому в подготовке к взрыву Cybertruck возле отеля Трампа

Через неделю после взрыва в новогоднюю ночь возле отеля Трампа в Лас-Вегасе правоохранители раскрыли новые детали расследования. Оказалось, что ChatGPT сыграл важную роль в подготовке к инциденту.

По информации полиции Лас-Вегаса, подозреваемым является 27-летний солдат армии США Мэттью Ливелсбергер, который, по предварительной информации, имел "возможный манифест", сохраненный на телефоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Читайте на сайте Вот как изменится ваш голосовой помощник Siri в 2025 году

Также было обнародовано видео, на котором подозреваемый готовится к взрыву: останавливает пикап, поливает его горючим, а затем подъезжает к отелю.

Полиция сообщила, что подозреваемый вел журнал наблюдений, но при этом не имел уголовного прошлого, не находился под следствием или наблюдением.

Использование ChatGPT

Ключевой деталью дела стали запросы Ливелсбергера к ChatGPT, сделанные за несколько дней до взрыва. В них он спрашивал об изготовлении взрывных устройств, их детонации, способах подрыва с помощью выстрела, а также о легальных местах приобретения оружия, взрывчатых материалов и фейерверков вдоль маршрута.

Пресс-секретарь OpenAI Лиз Буржуа прокомментировала этот случай:

Мы расстроены этим событием и стремимся, чтобы ИИ использовался ответственно. Наши модели разработаны для того, чтобы отказывать в ответах на вредоносные инструкции и минимизировать создание вредоносного контента. В этом случае ChatGPT предоставил только общедоступную информацию и предупреждение против незаконной деятельности. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами,, чтобы помочь в расследовании.

Причины взрыва

По предварительным выводам, взрыв имел характер дефлаграции (медленного воспламенения), а не детонации высоких взрывчатых веществ, которая вызвала бы большие разрушения. Полиция все еще рассматривает возможность других причин, например, электрического короткого замыкания.

Однако, одна из версий, которая соответствует запросам подозреваемого и имеющимся доказательствам, заключается в том, что вспышка от выстрела зажгла пары топлива или фитили фейерверков в грузовике, что вызвало больший взрыв.

Смотрите также OpenAI прогнозирует что AI-агенты смогут заменить многих работников уже в этом году

Расследование доказало, что использование генеративного ИИ в таких инцидентах больше не является гипотетическим. Хотя запросы, сделанные Ливелсбергером, содержали общедоступную информацию, их отслеживание и использование в качестве доказательства вызывает вопросы о безопасности, конфиденциальности и надежности инструментов ИИ.