Чат-бот с искусственным интеллектом от стартапа OpenAI – ChatGPT – теперь доступен в Украине. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что над этим вопросом команда работала долго.

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ChatGPT теперь доступен в Украине. Команда Минцифры долго работала над этим решением — официальные письма, звонки и встреча с руководством,

– говорится в сообщении.

По словам министра, Украину изъяли из списка стран, в которых заблокирована ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях, чтобы ее не использовали для антиукраинской пропаганды.

Что такое ChatGpt Это разработанный американской компанией OpenAI чат-бот с искусственным интеллектом. Он может работать с текстом, программным кодом, формулами и числами – генерировать все, что ему зададут.

ChatGPT от OpenAI уже заработал на территории Украины.

Ранее Microsoft сообщила, что расширяет доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Интерес общественности к OpenAI возрос именно после выпуска в ноябре ChatGPT – текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

Сам ChatGPT, а не только базовая технология, вскоре станет доступным через облако Microsoft.