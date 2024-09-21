Земная атмосфера быстро насыщается парниковым газом, в 80 раз более опасным, чем углекислый
Источник:IOP Science
Углекислый газ – не самое опасное вещество, которое бесконтрольно попадает в нашу атмосферу, быстро ее разогревая. Значительно больший вред может наносить метан, который, хоть и рассеивается быстрее, но задерживает больше тепла. Ученые говорят, что на деятельность человека приходится две трети всего метана, выделяемого в воздух, и наши попытки это остановить пока не приносят результата.
Проблемы метана
Цель Глобального обязательства по метану, установлена в 2021 году, заключается в сокращении выбросов этого опасного газа на 30% к концу десятилетия. Это позволит нам выиграть жизненно важное время для работы над сокращением выбросов углекислого газа. Более 150 стран подписали обязательства.
Смотрите также Прошел полный год, в котором каждый месяц побил температурные рекорды
Чтобы воплотить эти мечты в жизнь, многие лидеры объявили о политике сокращения выбросов метана. Однако последние исследования показывают, что глобальные выбросы продолжают стремительно расти. Концентрация метана в атмосфере сейчас растет быстрее, чем когда-либо с момента начала глобальных наблюдений около 40 лет назад.
Природные источники метана включают органические вещества, разлагающиеся в водно-болотных угодьях. Но люди значительно увеличили выбросы. Ученые отследили изменения во всех основных источниках и поглотителях этого мощного парникового газа и обнаружили, что люди сейчас ответственны за две трети или даже больше всех глобальных выбросов.
Это проблема, но мы можем ее решить. Сокращение выбросов метана — один из лучших краткосрочных рычагов, с помощью которых мы можем замедлить темпы изменения климата,
– говорится в исследовании, проведенном в рамках Глобального углеродного проекта с участием 66 научно-исследовательских институтов со всего мира.
Что нужно знать о метане
После углекислого газа метан является вторым по мощности парниковым газом, вызывающим антропогенное глобальное потепление.
Хотя в результате человеческой деятельности выбрасывается гораздо меньше метана, чем углекислого газа, метан имеет скрытое преимущество — он в 80 раз эффективнее, чем CO2, удерживает тепло в течение первых двух десятилетий после того, как попадает в атмосферу.С доиндустриальной эпохи мир потеплел на 1,2 градуса, и большая часть этого потепления пришлась на последние 19 лет. Метан является причиной примерно 0,5 градуса этого потепления.
В атмосфере метан быстро смешивается с кислородом и превращается в углекислый газ и воду. В отличие от него, углекислый газ является гораздо более стабильной молекулой и будет оставаться в атмосфере, удерживая тепло, в течение тысяч лет, пока не поглотится океаном и растениями.
Сочетание короткой продолжительности жизни и чрезвычайной мощности делает метан отличным кандидатом для быстрого преодоления климатических изменений.
Метан не замедляется
В начале и в середине 2000-х годов темпы роста выбросов метана снизились. Анализы показывали, что это было обусловлено сочетанием сокращения выбросов ископаемого топлива и химических изменений в способности атмосферы разрушать метан.
Однако с тех пор количество метана резко возросло. Выбросы от человеческой деятельности выросли на 50-60 миллионов тонн в год в течение двух десятилетий до 2018-2020 годов — на 15-20%. Это не означает, что атмосферный метан увеличился на столько же, поскольку он постоянно расщепляется.
В течение 2000-х годов ежегодно в атмосферу поступало дополнительно 6,1 миллиона тонн метана. К 2010-м годам темпы роста составляли 20,9 миллиона тонн. В 2020 году рост достиг 42 миллионов тонн. С тех пор метан добавляется еще быстрее. Темпы роста сейчас выше, чем за любой предыдущий год, наблюдавшийся.
Смотрите также Новый метод борьбы с изменением климата нацелился на земные океаны, но некоторые выступают против
Откуда берется метан
Человеческая деятельность, такая как разведение скота, добыча угля, добыча и обработка природного газа, выращивание риса на рисовой плантации и захоронение органических отходов на свалках, вызывает около 65% всех выбросов метана. Из них 40% приходится на сельское хозяйство (животноводство и рисовые поля), 36% – на ископаемое топливо, а 17% – на свалки и сточные воды.
Свалки продуцируют метан, поскольку в этих местах массово гниет органика / Фото Unsplash
Выбросы метана от ископаемого топлива сейчас можно сравнить с выбросами от животноводства. Быстрее всего растут выбросы от свалок и ископаемых видов топлива (например, природного газа, выделяемого при добыче и переработке).
Наше влияние еще больше, если учесть косвенные выбросы, такие как вымывание органических веществ в водные пути и водно-болотные угодья, строительство водохранилищ и влияние антропогенных изменений климата на водно-болотные угодья.В 2020 году деятельность человека привела к выбросам от 370 до 384 миллионов тонн метана.
Остальные выбросы происходят из природных источников, прежде всего разложения растительной массы в водно-болотных угодьях, реках, озерах и водонасыщенных почвах. Тропические водно-болотные угодья являются особенно мощными источниками выбросов.
Большие площади вечной мерзлоты (постоянно замерзшей земли) по всему миру также производят метан, но в относительно небольших количествах. По мере таяния вечной мерзлоты под воздействием высоких температур эта ситуация меняется, а объемы растут.
Региональные взносы и тенденции
Кто же выбрасывает больше всего?
- По объему выбросов в 2020 году в пятерку лидеров вошли Китай (16%), Индия (9%), США (7%), Бразилия (6%) и Россия (5%).
- Наиболее быстро растущими регионами являются Китай, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.
- Европейские страны начали снижать свои выбросы в течение последних двух десятилетий благодаря усилиям, направленным на сокращение выбросов от свалок и отходов, за которыми последовало меньшее сокращение выбросов от ископаемых видов топлива и сельского хозяйства.
- Австралия также может снизить выбросы, главным образом, за счет сельского хозяйства и отходов.
Смотрите также Венесуэла потеряла свой последний ледник, став первой постледниковой страной в Андах
Что мы можем сделать
Неконтролируемые выбросы метана — это плохая новость. Последние наблюдения за концентрацией метана в атмосфере согласуются с климатическими сценариями, предусматривающими потепление на 3 градуса к 2100 году.
Удержание глобальной температуры ниже 2 градусов – цель Парижского соглашения 2015 года — означает скорейшее сокращение выбросов метана. Чтобы достичь этой цели, к 2050 году выбросы должны сократиться почти вдвое (на 45%). Это не является невыполнимой задачей. Сейчас у нас есть методы быстрого сокращения выбросов метана для каждого сектора.
- По данным Международного энергетического агентства, нефтегазовый сектор может сократить свои выбросы на 40% без каких-либо затрат.
- В сельском хозяйстве мы можем достичь быстрого сокращения с помощью кормовых добавок для уменьшения выработки метана коровами, овцами, козами и буйволами, а также с помощью дренажа на рисовых полях в середине сезона.
- Улавливание метана со свалок и его использование для производства энергии или тепла уже хорошо известно.