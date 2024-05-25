Насколько большой была разница между неандертальцами и Homo sapiens?

Неандертальцы — наши ближайшие родственники в человеческой родословной, которые вымерли около 40 000 лет назад. Они были во многом похожи на нас, но и имели некоторые заметные отличия. Какими они были?

Наши виды долгое время жили параллельно, порой даже пересекаясь своими территориями. Науке также известно, что они скрещивались, ведь до сих пор мы несем в себе большой набор генов неандертальцев. Но 40 000 лет назад это древний вид человека вымер, почти не оставив подсказок о причинах своего исчезновения.

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Линии Homo neanderthalensis и Homo sapiens разошлись где-то между 400 000 и 800 000 лет назад и с тех пор мы отличались по многим признакам. Вот некоторые из ключевых различий.

Черты лица

Встретив неандертальца на улице, вы бы, скорее всего, сразу его узнали. Все из-за их характерных черт лица, значительно грубее, чем у современных людей. У них был покатый лоб с очень большими, дугообразными надбровными дугами. Их нос – шире и более выразительный. А череп — чуть более вытянутый. Если смотреть сбоку, неандертальцы также имели заметно меньше подбородка, а их передние зубы были больше по сравнению с нашими.

Хотя мозг неандертальцев был похож по размеру на мозг человека разумного, их форма черепа отличалась от нашей.

Наши черепа, как правило, высокие и округлые, шарообразные по форме черепной коробки, тогда как черепа неандертальцев, как и большинства других ранних людей, длинные и низкие,

– говорит Крис Стрингер, ведущий исследователь эволюции человека в Музее естественной истории в Лондоне.

Черепа неандертальцев часто имеют выступ на затылочной кости у основания черепа. Если вы завяжете волосы в пучок сзади, это примерно то место, где находится эта кость у наших вымерших родственников. Посередине затылочной кости черепа неандертальца есть небольшое углубление, которое называется надчерепной ямкой, что является отличительной чертой этой популяции, хотя ученые не знают, для чего она служила. По его словам, ушные кости неандертальцев также отличаются от наших по форме.



Неандертальская женщина по имени Шанидар Z, реконструирована по остаткам ее черепа / Фото BBC Studios/Джейми Симондс

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Форма тела

Неандертальцы могли ходить прямо на двух ногах, и их скелеты были очень похожи на наши.

В среднем, они имели рост от 150 сантиметров до 170 сантиметров. Это примерно на 12-14 сантиметров ниже, чем у европейцев после Второй мировой войны.

По словам Стрингера, неандертальцы были очень мускулистыми, широкоплечими и бочкообразными, с широкими бедрами, которые выпирали наружу.

Исследования показывают, что они имели на 20% больший объем легких, чем современные люди.

Конечности неандертальцев также отличались от пропорций современного человека - нижние сегменты рук и ног были относительно короткими по сравнению с верхними сегментами. Это придавало им коренастый вид. Подобные черты также наблюдаются у современных людей, которые живут в холодном климате, причем более короткое и широкое тело является адаптацией для уменьшения площади поверхности и сохранения тепла.

Поведение

Как и у всех ранних людей, жизнь неандертальцев была тяжелой, что повлияло на формирование их внешности.

Они жили на земле, им приходилось много двигаться и использовать много мышечной силы,

– говорит Стрингер.

По его словам, их скелеты, построены для прочности и долговечности, помогали им выдерживать физически тяжелый образ жизни, построенный на охоте и собирательстве.

H. sapiens также сталкивались с этими вызовами, но имели более легкие скелеты, вероятно, частично потому, что они изготавливали орудия труда и имели культурные адаптации, такие как торговля на большом расстоянии, что делало их физическую жизнь немного легче. "Очевидно, что чем сложнее ваша технология, тем больше она может уменьшить нагрузку на скелет в повседневной деятельности", – добавил ученый.

По его словам, с точки зрения поведения неандертальцы, вероятно, были очень похожи на нас в целом. Например, мы уже имеем доказательства того, что они ухаживали за больными и, возможно, хоронили своих умерших. Они также жили в пещерах, образовывали небольшие общины, разводили костры и, возможно, владели языком.

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Еда

Считается, что неандертальцы питались как мясом, так и растительной пищей, например, твердыми семенами и орехами. Однако те, кто жил в холодном климате, вероятно, полагались на более мясную диету, чем те, кто жил в теплых регионах.

Известно, что неандертальцы охотились на крупную и среднюю дичь, но они не использовали дальнобойное оружие. Вместо этого они, скорее всего, использовали технику охоты из засады – прятались в кустах, а потом выпрыгивали и вонзали в животное острое копье.

Неандертальцы, вероятно, также носили какую-то одежду, например, шкуру животного на плечах или вокруг талии, в зависимости от того, где они жили. H. sapiens территориально достигли более высоких широт, чем неандертальцы, поэтому в тех местах анатомически современный человек нуждался бы в более специализированной одежде.

Homo sapiens

Ученые добавляют, что первые Homo sapiens вели себя очень похоже на неандертальцев. Различия между ними появились позже. Например, когда древнейшие предки современных людей покинули Африку, около 200 000 лет назад, они, вероятно, использовали те же типы каменных орудий, что и неандертальцы. Лишь примерно 50 000 лет назад произошел "взрыв" культуры и технологий, когда неандертальцев уже не осталось.